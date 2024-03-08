Украинцы стали вдвое больше покупать электрокары: какие модели самые популярные

Больше всего отдается предпочтение подержанным "зеленым" авто.

Украинский рынок электромобилей по итогам февраля 2024 года показал существенный рост. Так, спрос в этом сегменте среди украинцев вырос в 2,3 раза.

Как сообщает "Укравтопром", в прошлом месяце автопарк пополнился 3924 электромобилями, из которых 3881 — легковые, а 43 — коммерческие. Отмечается, что доля новых "зеленых" автомобилей составила 24%. Все остальное – подержанные электрокары.

Так, из 43 коммерческих электромобилей только 2 были новые, а у легковых авто новыми были 926 экземпляров против 2955 подержанных.

Какие модели электрокаров были самыми востребованными

Что касается самых популярных моделей, то лидером сегмента среди новых электромобилей по итогам февраля 2024 года стал Volkswagen ID.4. Он был приобретен в количестве 257 экземпляров.

Volkswagen ID4

За "немцем" следует китайский электрокар BYD Song Plus (104 единицы). Третье место принадлежит Honda eNS1 и его 96 регистрациям. На четвёртой позиции расположился Nissan Ariya (71 единица). Замыкает пятерку лидеров новых электрокаров в феврале 2024 года Honda M-NV (49).

В перечне самых популярных подержанных электромобилей лидерство в который раз получил Nissan Leaf. Его приобрели в количестве 416 единиц.

Nissan Leaf

За "лифом" следует Tesla Model 3. Ее купили 380 раз. Далее следует еще одна модель Tesla – Model Y (279). Четвертое место в активе Volkswagen e-Golf — 210 единиц. Замыкает топ-5 рейтинга Hyundai Kona Electric. Ею обзавелись в количестве 161 экземпляра.

Отмечается, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7,5 тысяч электромобилей. Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что популярный электрокар Volkswagen сгорел дотла. Впрочем, аккумулятор каким-то чудом выжил.