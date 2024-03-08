Стане найбільшим конкурентом Tesla: усі подробиці про новий електропозашляховик Rivian R2

Позашляховик Rivian R2 стане серйозним конкурентом для більшості виробників електрокарів

На презентацію Rivian R2 поціновувачі автомобільних новинок чекали з нетерпінням. Адже Rivian, американський бренд з виробництва авто, обіцяв випустити на ринок щось кардинально інше. Експерти уже кажуть, що представлені новинки стануть головними конкурентами розпіарених кросоверів та пікапу від Tesla. Та ще й за доступнішою ціною.

Але про все по черзі. Сьогодні Rivian представила свій електричний позашляховик R2, який буде коштувати близько 45 тисяч доларів. Також компанія поділилася подробицями про ще компактніший R3, який має бути ще й трохи дешевшим. Про це пише Motor1.

R2 стане другим позашляховиком бренду і четвертою серійною моделлю. Ззаду у позашляховика розміщено електродвигун, який живиться від акумуляторної батареї, розташованої на підлозі.Також обіцяють випустити повнопривідні варіанти з 2 або навіть 3 двигунами, як у Cybertrack. Запас ходу складатиме 482 км у всіх комплектаціях. У тримоторній комплектації позашляховик розганятиметься з нуля до сотні за 3 секунди.

Щодо екстер’єру, то він впізнаваний і характерний для бренду Rivian. Передня частина авто монолітна, з високим дахом та квадратною формою. В інтер’єрі родзинкою є сенсорний екран, розташований по центру, сидіння, що складаються, а також задні вікна з висувним склом.

Щодо зарядки, то R2 заряджатиметься на швидкісних станціях, включно з Supercharger Tesla. Постачатиметься автомобіль з портом North American Charging.

Яким буде позашляховик R3

Також на презентації Rivian коротко згадав про меншу версію R2 — компактний позашляховик R3. Подробиць про нього поки що мало, але відомо, що він буде орієнтованим на продуктивність. Саме тому він комплектуватиметься 3 двигунами. Якщо його старший брат зможе розганятись з нуля до сотні за 3 секунди, то він має бути ще швидшим і мати ще більший запас ходу.

Виглядає позашляховик брутальним та міцним. У салоні є шкіряні сидіння, великий екран і все, що повинно бути в сучасній машині.

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