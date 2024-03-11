Українці суттєво більше стали купувати гібридні авто: які моделі найпопулярніші

Попит у цьому сегменті зріс на понад 50%

Ринок гібридних автомобілів за підсумками лютого 2024 року показав істотне зростання. Так, цікавитися машинами цього сегменту стали на 54% більше порівняно за аналогічних період 2023 року.

Як повідомляє "Укравтопром", минулого місяця автопарк поповнили понад 1,5 тисячі гібридних машин. Щодо нових та вживаних екземплярів, то тут зовсім невеликий перевіс мають "нульові" авто — 51% проти 49%.

Які моделі гібридних авто є найпопулярнішими

Щодо сегменту нових авто, то тут лідером є кросовер Toyota RAV4. Цю автівку придбали в кількості 118 одиниць. Друге місце належить Toyota Camry, яка була куплена 85 разів. Замикає трійку лідерів Nissan Qashqai — 56.

Toyota RAV4

Якщо брати реєстр імпортованих вживаних авто, то лідером тут є Ford Fusion US. Автопарк гібридних машин поповнився цією моделлю в кількості 65 екземплярів. Друга позиція в активі Toyota Prius — 52. Третя сходинка також в Toyota, і знову — RAV4. Його вживаних купили 42 рази.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці стали більше купувати електрокари. Так, попит у цьому сегменті зріс у 2,3 рази. Усього від початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тисячі електромобілів. Це в два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.