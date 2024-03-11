Украинцы существенно больше стали покупать гибридные авто: какие модели самые популярные

Спрос в этом сегменте вырос более чем на 50%

Рынок гибридных автомобилей по итогам февраля 2024 года показал существенный рост. Так, интересоваться машинами этого сегмента стали на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как сообщает "Укравтопром", в прошлом месяце автопарк пополнили более 1,5 тысяч гибридных машин. Что касается новых и подержанных экземпляров, то здесь совсем небольшой перевес имеют "нулевые" авто — 51% против 49%.

Какие модели гибридных авто являются самыми популярными?

Что касается сегмента новых авто, то лидером является кроссовер Toyota RAV4. Этот автомобиль приобрели в количестве 118 единиц. Второе место принадлежит Toyota Camry, купленной 85 раз. Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai – 56.

Toyota RAV4

Если брать реестр импортируемых подержанных автомобилей, то лидером здесь является Ford Fusion US. Автопарк гибридных машин пополнился этой моделью в количестве 65 экземпляров. Вторая позиция в активе Toyota Prius – 52. Третья ступенька также у Toyota, и снова – RAV4. Его подержанным купили 42 раза.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы стали больше покупать электрокары. Так, спрос в этом сегменте вырос в 2,3 раза. Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7,5 тысяч электромобилей. Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.