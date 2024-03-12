Hyundai презентував бюджетного опонента найпопулярнішого кросовера серед українців: яка його ціна

Це спортивна модифікація з досить потужним двигуном

Компанія Hyundai представила новий кросовер — Creta N Line. Ця модель виконана в "спортивному" стилі та має досить потужний двигун.

Про презентацію цього автомобіля йдеться на офіційному сайті виробника. Так, новий Hyundai Creta N Line став виразніше виглядати і багато укомплектований. Йому змінили решітку радіатора, встановили більш агресивні бампери та обважування з червоними вставками, а також 18-дюймові легкосплавні диски. На даху з'явився спойлер.

Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

Що міститься в салоні та які його технічні особливості

Hyundai Creta N Line має панорамний дах, двозонний клімат-контроль, вентиляція передніх крісел, електропривод сидіння водія, камери кругового огляду, акустика Bose з 8 динаміками та бездротова зарядка для смартфонів. Також встановлені системи автоматичного гальмування, утримання у смузі руху та контролю "сліпих" зон.

У салоні встановили спортивні кермо та сидіння, обшиті штучною шкірою з червоними вставками та швами. Педалі оздобили металевими накладками. На передній панелі встановлено два 10,25-дюймові дисплеї.

Салон Hyundai Creta N Line

Кросовер Hyundai Creta N Line оснащений 1,5-літровим 160-сильним турбомотором і доступний з 6-ступінчастою механічною або 7-ступінчастою роботизованою КПП. Розгін до 100 км/год займає 8,9 с, а середня витрата палива становить 5,4 л/100 км.

На цю модель вже стартувало попереднє замовлення. Наразі вона доступна лише для ринку Індії, де коштуватиме 20 300 доларів. Hyundai Creta N Line повинен стати гідним суперником найпопулярнішого в Україні кросовера — Renault Duster. Додамо, новий Renault Duster продається в Україні у двох комплектаціях — Life та Zen. Вартість авто становить від 685 300 грн до 852 000 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Hyundai представив оновлений варіант електрокросовера. Наразі ця модель доступна лише на одному ринку, проте згодом географія розшириться.