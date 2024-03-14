Volkswagen створила перший електричний універсал: авто отримало повний привід

Цьому автомобілю пророкують стати лідером ринку

Електричний седан Volkswagen ID.7 — найпотужніший електричний автомобіль від німецького автобренду, і ще й революційна модель. Йому пророкують велике майбутнє — що він стане лідером на ринку і замінить молодшу модель ID.4 (вона є найпопулярнішим електрокаром в Україні).

Volkswagen ID.7 GTX Tourer є найпотужнішим універсалом, який коли-небудь виробляв Volkswagen. Він перевершив за продуктивністю Golf R Variant. Він оснащений двомоторною установкою із загальною потужністю 335 к.с., що забезпечує повний привід.

Яким буде Volkswagen ID.7 GTX Tourer: дизайн та технічні характеристики

Задній двигун видає 282 к.с., тоді як передній двигун додає ще 107 к.с., вмикаючись лише за необхідності. Цей потужний електричний універсал може буксирувати до 1400 кг і оснащений акумулятором ємністю 86,0 кіловат-годин. Очікується, що запас ходу буде трохи нижчим, ніж у задньопривідної моделі з більшою батареєю (685 км).

З погляду дизайну, ID.7 GTX Tourer має більш спортивний вигляд із оновленими бамперами, глянцевими чорними акцентами та спеціальними колесами. Інтер’єр має червоні вставки та логотипи GTX на сидіннях і кермі. Попри покращення продуктивності, GTX має таку саму вантажопідйомність, що й стандартний ID.7 Tourer.

Електричний спортивний універсал повинен прибути в Європу навесні. Наразі не відомо, чи буде він продаватись офіційно в Україні, чи його привозитимуть за так званим "сірим імпортом".

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