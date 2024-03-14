Daewoo Lanos роками гнив у корейському лісі: юний механік здивував відновленням авто (відео)

Хлопець працював невтомно і без вихідних

Мало хто знає, що Daewoo Lanos, культовий автомобіль, випускався не лише в Україні та Росії. Насправді це авто є продуктом південнокорейського автомобільного виробника, що входить до компанії General Motors. На жаль, у 1999 році він збанкрутував.

Він був заснований на платформі Opel Kadett E і мав 4-дверний седан і 5-дверний хетчбек. Lanos був популярним автомобілем в Кореї завдяки доступній ціні та надійності. За час свого виробництва — а це всього 5 років — було створено і продано понад 400 тисяч екземплярів авто лише на території Південної Кореї.

Зараз Daewoo Lanos все ще можна зустріти на місцевих дорогах, але їх стає все менше. Культові автомобілі залишають гнити на звалищах, десь у садах чи навіть у джунглях. На цьому відео представлено один з таких екземплярів, що залишився поза увагою власника на багато-багато років.

Daewoo Lanos з лісу Кореї: історія авто

Автомобіль, як видно на відео каналу Restorations Tools, перебував у жахливому стані. Він або обгорів і вкрився іржею, або просто так заіржавів, що на кузові не залишилося жодного пофарбованого місця. У салоні — цвіль, вода, словом — суцільний жах.

За відновлення автомобіля взявся юний кореєць. У відео його називають механіком-генієм, адже він зміг відремонтувати авто за 55 днів, працюючи без вихідних.

Як видно на відео, завдання було складним, але геніальний механік вистояв, невпинно працюючи, щоб кожна частина машини працювала ідеально. Йому довелося відновити машину практично з нуля, повністю перебравши двигун, ходову, паливну систему. Він перефарбував його і відновив салон. Більше дивіться у відео.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають Daewoo Lanos з джойстиком від приставки на кермі та оптикою Rolls Royce. За цю автівку власник бажає отримати 15 тисяч доларів.