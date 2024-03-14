Daewoo Lanos годами гнил в корейском лесу: юный механик удивил возобновлением авто (видео)

Парень работал без устали и без выходных

Немногие знают, что Daewoo Lanos, культовый автомобиль, выпускался не только в Украине и России. На самом деле этот автомобиль является продуктом южнокорейского автомобильного производителя, входящего в компанию General Motors. К сожалению, в 1999 году он обанкротился.

Он был основан на платформе Opel Kadett E и имел 4-дверный седан и 5-дверный хэтчбек. Lanos был популярным автомобилем в Корее благодаря доступной цене и надежности. За время своего производства – а это всего 5 лет – было создано и продано более 400 тысяч экземпляров авто только на территории Южной Кореи.

Сейчас Daewoo Lanos по-прежнему можно встретить на местных дорогах, но их становится все меньше. Культовые автомобили оставляют гнить на свалках, где-то в садах или даже в джунглях. На этом видео представлен один из таких экземпляров, оставшийся без внимания владельца на много-много лет.

Daewoo Lanos из леса Кореи: история авто

Автомобиль, как видно на видео канала Restorations Tools, находился в ужасном состоянии. Он либо обгорел и укрылся ржавчиной, либо просто так заржавел, что на кузове не осталось ни одного окрашенного места. В салоне – плесень, вода, словом – сплошной ужас.

За восстановление автомобиля взялся молодой кореец. В видео его называют механиком-гением, ведь он смог отремонтировать авто за 55 дней, работая без выходных.

Как видно на видео, задача была сложной, но гениальный механик выстоял, неустанно работая, чтобы каждая часть машины работала идеально. Ему пришлось восстановить машину практически с нуля, полностью перебрав двигатель, ходовую, топливную систему. Он перекрасил его и восстановил салон. Больше смотрите в видео.

Ранее Телеграф писал, что в Украине продают Daewoo Lanos с джойстиком от приставки на руле и оптикой Rolls Royce. За этот автомобиль владелец желает получить 15 тысяч долларов.