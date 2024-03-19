В "Киевавтодормост" пришли с обысками: новый скандал с киевскими мостами

Транспортная эпопея продолжается

Еще летом мэр Киева Кличко объявил, что ситуация с мостами в столице критическая. Со временем часть из них начали ремонтировать. Теперь, на фоне вроде бы положительных новостей о восстановлении транспортной инфраструктуры, выяснилось, что на самом деле на ремонтах отмыли сумасшедшие деньги.

Дарницкая окружная прокуратура сообщила о подозрении должностным лицам "Киевавтодормост" из-за того, что ремонт путепроводов и мостов Киева проводили с миллионными убытками для местного бюджета. Об этом сообщили в полиции Киева.

Подозрение для чиновников "Киевавтодормост": подробности

Договор подряда на выполнение работ по замене гидроизоляционного слоя на Южном и Северном мостах, а также на некоторых транспортных развязках Киева был заключен еще в 2022 году. Далее в то время и.о директора КП (речь идет о Богдане Кобернюке, который летом распоряжением Кличко назначен полноправным начальником "Киевавтодормост") не проверил соответствие проведенных работ технической документации. А подрядчик в это время использовал не предусмотренные тендером материалы для восстановления транспортных путей. Это привело к тому, что проект вырос в цене. Также в перечень строительных работ добавили дополнительные виды работ, не предусмотренные договором.

Начальник "Киевавтодормост", как сообщается, подписал все соответствующие документы, включая платежные поручения и справки о стоимости работ. Подрядчику перечислили бюджетные средства, ведь главный инженер также подписал необходимые документы, а именно акты приема выполненных строительных работ.

Поэтому столичная община на ремонте мостов и транспортных развязок переплатила 4,5 млн гривен. Чиновникам сообщили о подозрении. В ближайшее время им должны избрать меры предосторожности.

Чиновникам грозит лишение свободы сроком от 2 до 5 лет и штраф (по ч. 2 ст. 367 УКУ). Продолжается следствие.

Ранее "Телеграф" писал, что миллионы гривен, выделенные на водолазов, которые регулярно должны обследовать состояние мостов в Киеве, разворовали. А на потенциально аварийный прогонный тоннель между "Лыбидской" и "Демеевской" киевские власти сознательно не обращали внимания на протяжении 13 лет.