У Києві хочуть скасувати щосезонне підняття швидкості до 80 км/год: що відомо

Зазвичай, це обмеження відбувається кожного року, починаючи від 1 квітня

У Києві збираються скасувати щосезонне підняття швидкості транспортних засобів до 80 км/год. Із подібною ініціативою виступили UCycle та ГО "Пасажири Києва".

Про це йдеться на сторінці "Пасажири Києва" в Telegram. Зазначається, що в них відбулася зустріч на цю тему в КМДА.

Так, менеджмент міста ще не має єдиної позиції стосовно безпечної швидкості в умовах, де діють автомобілі, велосипедисти та пішоходи. Аргументується це тим, що відсутні точні дані про вплив таких заходів на кількість ДТП.

Громадські активісти вважають, що перш за все потрібно зібрати інформацію про дорожню ситуацію. Вони стверджують, що таке рішення несе ризики для безпеки пішоходів, велосипедистів та водіїв. Як аргументи вони наводять:

Дослідження показують, що підвищення дозволеної швидкості призводить до збільшення кількості ДТП з тяжкими наслідками.

В Україні діє система "нештрафованих" 20 км/год, що фактично дозволяє їздити зі швидкістю 100 км/год на дорогах з дозволеною швидкістю 80 км/год.

Місто – це не автобан, і пріоритетом повинна бути безпека людей, а не економія кількох хвилин.

Зокрема, ситуація з безпекою на дорогах Києва потребує комплексного вирішення, яке включатиме:

Покращення інфраструктури для велосипедистів та пішоходів.

Забезпечення кращого контролю за дотриманням правил дорожнього руху.

Проведення інформаційних кампаній з підвищення обізнаності про безпеку на дорогах.

Міська влада обіцяє переоглянути список вулиць, де планується підвищення швидкості, перед тим, як приймати рішення. Громадські активісти виступають за збереження поточних обмежень швидкості, адже вони вважають, що людське життя важливіше за кілька хвилин економії на дорозі.

Додамо, підвищення обмеженої швидкості до 80 км/год дозволяється в Києві на 17 вулицях кожного року від 1 квітня до 1 листопада. Це дозволяється на таких ділянках доріг:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану "Яхта Київ" (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Раніше "Телеграф" про те, що депутати додадуть нову обов'язкову процедуру в разі продажу авто. Тепер нечесним продавцям і перекупам стане значно важче схитрити.