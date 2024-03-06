Видовищний монстр: пікап Tesla Cybertruck схрестили з Porsche 911 (фото)

Уява в деяких людей працює так, як треба

Поява Tesla Cybertruck супроводжувалась як сенсаціями, так і скандалами. Втім, через кілька місяців після появи цей пікап все ще не втрачає популярності.

Хоч він є дуже продуктивним та потужним, деякі умільці поставили собі за мету зробити модель ще сильнішою. Зокрема, незалежний художник Вішну Суреш, також відомий як Zephyr Designz, уявив, як виглядатиме Tesla Cybertruck після його модифікацій. Про це розповідає видання Carscoops.

Модифікація Cybertruck: подробиці

Він вирішив модифікувати Cybertruck, встановивши двигун Porsche Flat Six, а також додати великі колеса, іншу підвіску та дивовижний обвіс. Zephyr Designz розпочав модифікацію Cybertruck, створивши дивну гоночну версію пікапа.

Серед змін бачимо дуже широкі передні та задні крила, у які інтегровано вентиляційні отвори. Передній бампер подовжено, з’явились відповідні до нього бічні пороги, інший задній дифузор, а також величезні колеса.

Також під час модифікації Cybertruck перефарбували у червоний колір, що ще більш нагадує суперкар італійського бренду. Силову установку змінили, встановивши бензиновий шестициліндровий двигун від Porsche з подвійним турбонаддувом. Ймовірно, авто має задній привід. Щоправда, чи наважиться хтось втілити цей задум в реальність, поки не відомо.

Раніше "Телеграф" писав, що дешевий французький електрокар розкупити як гарячі пиріжки. Це і не дивно — він коштуватиме всього від 25 тисяч євро.