Нахабність - друге щастя: у Мережі поширили відео хитрого способу перелаштування в іншу смугу

За таке можна добряче отримати на горіхи

У низці випадків водію на дорозі потрібно змінити смугу руху. Тоді він повинен зачекати, поки проїдуть інші, і аж тоді перелаштуватись. Звісно, впевнившись у безпечності маневру та увімкнувши покажчик повороту. Якщо дороги завантажені, це буває складно зробити.

Тут вступає у роль звичайна людяність — коли один водій дає можливість іншому перелаштуватись, пропустивши його. Наприклад, перед поворотом на перехресті. Та інколи водії не бажають пропускати когось чи поводять себе агресивно. Всі ці фактори можуть зробити перелаштування в іншу смугу руху складним і небезпечним маневром.

І на що йдуть інші водії

Бажаючи перелаштуватись, за правилами дорожнього руху водій повинен проінформувати інших про свій намір покажчиком повороту. Деякі водії сигналять, щоб їх пропустили (до речі, у місті сигналити не можна, крім випадків, коли водій намагається запобігти ДТП), інші ж просто протискаються у смугу.

Та один з водіїв придумав таке, до чого важко додуматись. Він просто відчиняє водійські дверцята і починає перелаштовуватись. Через відкриту дверку водій, що позаду, не може його притиснути, адже тоді пошкодить обидва авто. Як-то кажуть, нахабність — друге щастя. Звісно, так робити не можна — це небезпечно, та і є відвертою неповагою до інших учасників руху. За такі дії можна і на горіхи отримати.

Раніше "Телеграф" писав про гаряча українська мотоциклістка збирає десятки мільйонів переглядів у TikTok. Розповідаємо, чим вона особлива.