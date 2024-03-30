В Украине за 3 тысячи долларов можно купить неплохие авто: есть даже 5-летние экземпляры (фото)

Среди множества предложений мы нашли даже одно на "автомате"

Казалось бы, чтобы купить сегодня более или менее приличный автомобиль, который не разваливается на ходу, нужно потратить тысяч 8 долларов, не меньше. И действительно простенькие, но надежные авто можно приобрести значительно дешевле.

Такие авто — без "наворотов", различных удобных функций — просто как рабочая сила, на самом деле нужны очень многим людям. В село, на ферму, лесникам, ВСУ, таксистам — список можно продолжать очень долго. Рассказываем, сколько есть предложений на рынке и какие неплохие машины можно купить, имея бюджет до 3 тысяч долларов.

Авто до 3 тысяч долларов

Итак, на сайте Auto.ria есть более 37 тысяч предложений автомобилей по этой цене. Конечно, среди них есть авто в неисправном состоянии или разбитые, которые продаются на запчасти. Рассказываем об достойных внимания экземплярах.

ВАЗ 2131 Нива 2019

Первым является ВАЗ 2131 Нива 2019 года выпуска. Пробег этого авто — 170 тысяч километров. Владелец говорит, что авто в хорошем состоянии и вложений не нуждается.

ВАЗ 2110 2011 I поколение (FL)

ВАЗ 2110 2011 I поколение (FL) – еще одно неплохое авто, которое продается прямо сейчас. Продавец отмечает, что в авто поменяны масло и расходные материалы, есть ГБО, но оно не вписана в техпаспорт.

Jeep Renegade 2018

Довольно неплохой экземпляр продается в Полтавской области. Это Jeep Renegade 2018 года выпуска. Стоимость авто — 2 750$. Владелец рассказывает, что автомобиль был в ДТП, но, похоже, с ним все в порядке. А еще это единственный экземпляр в нашем рейтинге с коробкой-автомат.

ЗАЗ Sens 2017.

ЗАЗ Sens 2017. Продавец отмечает, что он являлся одним владельцем авто. Здесь установлено газобаллонное оборудование, двигатель после капитального ремонта, ходовая – тоже. Есть нюансы на кузове.

ВАЗ 2190 Granta 2015

ВАЗ 2190 Granta 2015 – еще одно авто, которое продается в хорошем состоянии. Интересно, что у него очень малый пробег как для своей цены — всего 85 тысяч километров. Владелец отмечает, что авто переоборудовано в бензин, а двигатель работает идеально.

Renault Logan 2015

Этот Renault Logan 2015 имеет незначительные повреждения лакокрасочного покрытия, но с технической стороны авто в хорошем состоянии. Как указывает владелец, автомобиль имеет пробег 280 тысяч километров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие авто на украинском авторынке можно купить по цене до 2 тысяч долларов. Эти авто — не хлам, а самые обычные себе "рабочие лошадки".