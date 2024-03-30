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В Украине за 3 тысячи долларов можно купить неплохие авто: есть даже 5-летние экземпляры (фото)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Они выносливы, надежны и просты в ремонте
Они выносливы, надежны и просты в ремонте. Фото freepik.com

Среди множества предложений мы нашли даже одно на "автомате"

Казалось бы, чтобы купить сегодня более или менее приличный автомобиль, который не разваливается на ходу, нужно потратить тысяч 8 долларов, не меньше. И действительно простенькие, но надежные авто можно приобрести значительно дешевле.

Такие авто — без "наворотов", различных удобных функций — просто как рабочая сила, на самом деле нужны очень многим людям. В село, на ферму, лесникам, ВСУ, таксистам — список можно продолжать очень долго. Рассказываем, сколько есть предложений на рынке и какие неплохие машины можно купить, имея бюджет до 3 тысяч долларов.

Авто до 3 тысяч долларов

Итак, на сайте Auto.ria есть более 37 тысяч предложений автомобилей по этой цене. Конечно, среди них есть авто в неисправном состоянии или разбитые, которые продаются на запчасти. Рассказываем об достойных внимания экземплярах.

ВАЗ 2131 Нива 2019
ВАЗ 2131 Нива 2019

Первым является ВАЗ 2131 Нива 2019 года выпуска. Пробег этого авто — 170 тысяч километров. Владелец говорит, что авто в хорошем состоянии и вложений не нуждается.

ВАЗ 2110 2011 I поколение (FL)
ВАЗ 2110 2011 I поколение (FL)

ВАЗ 2110 2011 I поколение (FL) – еще одно неплохое авто, которое продается прямо сейчас. Продавец отмечает, что в авто поменяны масло и расходные материалы, есть ГБО, но оно не вписана в техпаспорт.

Jeep Renegade 2018
Jeep Renegade 2018

Довольно неплохой экземпляр продается в Полтавской области. Это Jeep Renegade 2018 года выпуска. Стоимость авто — 2 750$. Владелец рассказывает, что автомобиль был в ДТП, но, похоже, с ним все в порядке. А еще это единственный экземпляр в нашем рейтинге с коробкой-автомат.

ЗАЗ Sens 2017.
ЗАЗ Sens 2017.

ЗАЗ Sens 2017. Продавец отмечает, что он являлся одним владельцем авто. Здесь установлено газобаллонное оборудование, двигатель после капитального ремонта, ходовая – тоже. Есть нюансы на кузове.

ВАЗ 2190 Granta 2015
ВАЗ 2190 Granta 2015

ВАЗ 2190 Granta 2015 – еще одно авто, которое продается в хорошем состоянии. Интересно, что у него очень малый пробег как для своей цены — всего 85 тысяч километров. Владелец отмечает, что авто переоборудовано в бензин, а двигатель работает идеально.

Renault Logan 2015
Renault Logan 2015

Этот Renault Logan 2015 имеет незначительные повреждения лакокрасочного покрытия, но с технической стороны авто в хорошем состоянии. Как указывает владелец, автомобиль имеет пробег 280 тысяч километров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие авто на украинском авторынке можно купить по цене до 2 тысяч долларов. Эти авто — не хлам, а самые обычные себе "рабочие лошадки".

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