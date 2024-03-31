Не только развешивать белье: как прищепка может помочь поддерживать приятный запах в салоне авто

Этот действенный лайфхак всегда пригодится

Сэкономить немного денег — никогда не бывает лишним. Это касается и автомобиля, а точнее – его салона.

"Телеграф" решил рассказать, как можно сэкономить всего лишь с помощью бельевой прищепки, чтобы она поддерживала приятный запах внутри вашей машины. Отметим, что здесь еще пригодится и эфирное масло.

Как прищепка может улучшить запах в авто

Чтобы приятно пахло в салоне машины, нужно налить несколько капель любимого эфирного масла на прищепку и закрепить ее на решетке воздуховода. Когда же аромат станет "тише", его можно обновлять множество раз добавлением любимого пахучего масла.

Теперь место для прищепки. Выберите удобное место в салоне вашего автомобиля, где она не будет мешать вам во время вождения. Хорошим вариантом может быть прикрепление прищепки к вентиляционной решетке или обшивке салона.

Как только прищепка закреплена, дайте ей время для того, чтобы дерево впитало эфирное масло. При включении вентиляции или при движении автомобиля воздух будет проходить через прищепку, распространяя аромат по всему салону.

Используя деревянную бельевую прищепку с эфирным маслом, вы можете не только избавиться от неприятных запахов в салоне автомобиля, но и создать приятную атмосферу во время вождения. Этот метод не только экономит ваши средства, но и является экологичным вариантом.

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