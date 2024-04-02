Зачем некоторые водители возят в автомобиле кошачий наполнитель: малоизвестный лайфхак

Он является действенным инструментом по поддержанию чистоты и запаха

Каждый водитель использует разные способы, чтобы в салоне его авто был хороший аромат и чистота. Иногда варианты для достижения этого достаточно неожиданны. Так, одним из них является кошачий наполнитель.

"Телеграф" рассказывает о том, каким образом можно использовать кошачий наполнитель, чтобы внутри машины все было чисто и приятно пахло. Отметим, что от всех проблем с запахом он не спасет, но пригодится в определенных случаях.

Как можно использовать кошачий наполнитель в авто

Так, кошачий наполнитель прекрасно впитывает любые жидкости, будь то вода, масло, антифриз или бензин. Это может быть полезно, если вы пролили жидкость в салоне или под капотом вашего автомобиля. Просто посыпьте наполнителем место разлива, дайте ему впитаться, а затем соберите пылесосом.

Кошачий наполнитель может помочь вам выехать с заноса или буксировки. Просто посыпьте участок под колесами, чтобы улучшить сцепление с дорогой.

Известно, что наполнитель для лотков является эффективным абсорбентом влаги. Его достаточно насыпать в открытые емкости и разместить в разных местах салона. К примеру, их можно поставить в специальных пакетах или лотках под сиденьем, на задней панели или багажнике.

Кроме того, кошачий наполнитель может помочь вам разморозить замерзшие лобовые стекла, зеркала и дверные замки. Просто насыпьте наполнитель на замерзший участок и дайте ему впитаться льду. Кошачий наполнитель также может использоваться как замена песка для поддомкрачевания вашего автомобиля. Просто насыпьте наполнитель под домкрат, чтобы обеспечить его стойкость.

Что касается выбора наполнителя, то лучше всего с лишней влагой помогает справиться средство с бентонитом. При этом наполнитель нужно регулярно менять, поскольку увлажняющее средство становится прекрасной питательной средой для бактерий и плесени.

Конечно, кошачий наполнитель — не панацея. Он не заменит собой профессиональный инструмент в экстренной ситуации. Однако, он может стать полезным дополнением к вашему аварийному набору и помочь вам в решении некоторых непредвиденных проблем.

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