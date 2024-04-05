На ці авто ви витратите найменше протягом 10 років: які марки обслуговувати найдешевше

До речі, деякі з цих марок визнані найнадійнішими авто світу

При купівлі авто не кожен майбутній власник на 100% впевнений, що зможе собі дозволити обслуговувати його. І тому так стається, що авто стоїть кілька місяців у гаражі чи на стоянці, бо нема за що замінити мастило чи купити новий комплект шин.

Такі витрати неминучі. Та, на щастя, є експерти, які роками аналізували мільйони авто, щоб розповісти, скільки потрібно витратити на авто за 10 років його експлуатації. Зокрема, такий рейтинг опублікувало видання Сaredge

Найдешевші в обслуговуванні авто: топ-5 марок

На першому місці розташувалась Toyota. Її обслуговування коштує 5996 доларів протягом 10 років. На другому місці — Mitsubishi — середньостатистичний власник витратить на своє авто 7787 доларів.

На третій сходинці рейтингу Honda — її експлуатувати не дорого — 7827 доларів за 10 років. Трішки дорожча в обслуговуванні Mazda — за 10 років виходить близько 8035 доларів. І практично на тому ж рівні Nissan — 8088 доларів протягом десятиліття.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує експлуатація авто в Україні. Не кожній людині по кишені це задоволення.