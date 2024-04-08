Багато водіїв помиляється: чи треба обкатувати сучасні автомобільні шини

Ось і розвінчено один із автомобільних міфів

Сучасні автомобільні шини — це технологічні шедеври, розроблені з використанням передових матеріалів і інженерних рішень для забезпечення безпеки, комфорту і довговічності на дорозі. Проте одне питання залишається актуальним серед власників автомобілів: чи потрібна обкатка перед використанням нових шин?

"Телеграф" розповідає, чи варто все ж таки обкатувати автомобільні шини. Одразу зазначимо, що істотна кількість водіїв помиляється щодо цього.

Чи потребують автомобільні шини обкатки

Традиційно обкатка шин мала на меті пристосувати гуму до дорожнього покриття та забезпечити оптимальне зчеплення. Раніше шини виготовлялись з жорсткішої гуми, їм дійсно була потрібна обкатка, щоб "прикататися". Сьогодні технології виробництва шин удосконалились, проте сам процес виготовлення майже не змінився.

Сучасні технології виготовлення шин дозволяють контролювати процес виробництва настільки точно, що вони вже мають оптимальну форму і характеристики ще до того, як вони потрапляють на автомобіль. Більшість виробників шин проводять інтенсивне тестування, щоб гарантувати, що їх продукція готова до ефективного використання навіть без попередньої обкатки.

Попри це, обкатувати шини все ж варто. Обкатка потрібна, щоб:

зняти залишки мастила з шин;

міцніше з'єднати шари шини;

забезпечити максимальне зчеплення протектора з дорогою.

Рекомендується проїхати 200-300 км, протягом яких рекомендується не перевищувати швидкість 100-120 км/год та уникати різких гальмувань і поворотів. Після обкатки шум від шин зменшується, а зчеплення з дорогою стає кращим.

Тож, хоча сучасні шини не потребують такої обкатки, як раніше, все ж таки рекомендується їм дати "прикататися". Це допоможе вам краще відчути ваш автомобіль і забезпечить більш безпечну їзду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зрозуміти, що настав час змінювати шини. Справа в тому, що вони є ключовим аспектом безпеки та ефективності водіння.