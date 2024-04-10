Що робити, якщо евакуатор пошкодив або розбив ваше авто: інструкція та поради

Деколи тяганина з відшкодуванням тягнеться роками

Під час евакуації авто нерідко стається таке, що машина, прикріплена неправильно, злітає. Зокрема, нещодавно подібний випадок стався у Києві.

Тут водійка Volkswagen порушила правила паркування, залишивши своє авто на зупинці громадського транспорту. Евакуатор, намагаючись підняти авто на платформу, кинув його на бік. Авто було застраховане, повідомляють у групі "Автомобільний Київ". Та не у всіх випадках страхова компенсує пошкодження, тому варто знати, як діяти у цій ситуації.

Евакуатор пошкодив авто: що робити у цій ситуації

У такому випадку перше, що треба зробити — це зафіксувати факт пошкодження. Зробіть фото з різних ракурсів, щоб були видні пошкодження, які отримало авто. Можна також зняти відео. Запишіть імена і прізвища свідків, якщо це можливо. Викличте поліцію і складіть акт про пошкодження авто. Водій евакуатора також має бути присутній, адже його підписують обидві сторони.

Далі потрібно повідомити про страховий випадок вашу страхову компанію. Якщо буде визначено, що саме евакуатор винен у пошкодженні авто, страхова має компенсувати всі збитки.

Якщо страхова і власник авто відмовляються відшкодовувати збитки

Згідно зі статтею 265-4 КУ про адміністративні правопорушення, у разі заподіяння ТЗ шкоди при транспортуванні або зберіганні збитки відшкодовує суб’єкт господарювання, який надає такі послуги або страхова компанія.

Якщо власник евакуатора або страхова відмовляється відшкодувати збитки, ви можете звернутися за допомогою до юриста. Юрист допоможе вам скласти позовну заяву до суду та захистити права.

Додаткові поради

Не підписуйте жодних документів, не читаючи їх уважно. Зберігайте всі копії документів, пов'язаних з подією. Пам’ятайте, що ви маєте право на відшкодування збитків, якщо ваше авто було пошкоджено під час евакуації.

Раніше "Телеграф" писав, чим вигідніше добратись зі Львова до Києва чи навпаки — на дизельному, бензиновому авто чи електрокарі. Один з видів транспорту дешевший у 3,5 раза.