Уже понад 4 мільйони переглядів: водій евакуатора показав, наскільки небезпечним може бути буксирування авто (відео)

Думки в соцмережах щодо цього випадку, як завжди, розійшлися

Евакуація автомобіля може здаватися звичною справою — вона необхідна, коли ТЗ зламався або його забирають на штрафмайданчик через порушення правил паркування. Та це може становити велику небезпеку як для водія евакуатора, так і для інших учасників дорожнього руху.

Відео, яке поширили у соцмережі Х, підтверджує цю здогадку. Воно набрало уже понад 4 мільйони переглядів, адже водій міг загинути. Про це пише Мotorbiscuit.

Коли буксирування авто може бути небезпечним

Події відбуваються на оживленому шосе у США. Водій евакуатора намагається затягнути Dodge на платформу. Тим часом крайньою смугою рухається потік машин. При чому на великій швидкості. Між евакуатором та авто, які проїжджають поряд, майже не залишається місця. Це відео про те, наскільки небезпечним може бути буксирування авто посеред оживленого шосе.

У ролику видно, що водій махає рукою автомобілям, котрі проїжджають повз, аби вони трохи від’їхали вбік. Але вони не реагують. "Нікому немає діла", — каже автор відео.

У коментарях, звісно, думки людей розділилися. Одні співчувають водію, якому потрібно виконувати свою, здавалось би, звичайну роботу, в екстремальних та небезпечних для життя ситуаціях. Інші ж кажуть, що у водіїв евакуаторів є лебідка з обох боків авто, і чому він не скористався нею там, де немає машин. Ще інші взагалі звинувачують працівника служби з евакуації авто в тому, що він не встановив на дорозі попереджувальні знаки у вигляді конусів або трикутників.

Раніше "Телеграф" писав, що розрекламований пікап Tesla Cybertruck забуксував у піску на пляжі. Його довелося штовхати.