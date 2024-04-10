Что делать, если эвакуатор повредил или разбил ваше авто: инструкция и советы

Иногда волокита с возмещением тянется годами

При эвакуации авто нередко происходит такое, что машина, прикрепленная неправильно, слетает. В частности, недавно подобный случай произошел в Киеве.

Здесь водитель Volkswagen нарушила правила парковки, оставив свой автомобиль на остановке общественного транспорта. Эвакуатор, пытаясь поднять автомобиль на платформу, бросил его на бок. Авто было застраховано, сообщают в группе "Автомобильный Киев". Но не во всех случаях страховая компенсирует повреждения, поэтому следует знать, как поступать в этой ситуации.

Эвакуатор повредил автомобиль: что делать в этой ситуации

В таком случае первое, что нужно сделать – это зафиксировать факт повреждения. Сделайте фото с разных ракурсов, чтобы были видны повреждения, полученные автомобилем. Также можно снять видео. Если это возможно, запишите имена и фамилии свидетелей. Вызовите полицию и составьте акт о повреждении авто. Водитель эвакуатора также должен присутствовать, ведь его подписывают обе стороны.

Далее нужно сообщить о страховом случае вашей страховой компании. Если будет определено, что именно эвакуатор виноват в повреждении авто, страховая компенсирует все убытки.

Если страховая и владелец авто отказываются возмещать ущерб

Согласно статье 265-4 КУ об административных правонарушениях, в случае причинения ТС вреда при транспортировке или хранении ущерб возмещает предприятие, оказывающее такие услуги или страховая компания.

Если владелец эвакуатора или страховая отказывается возместить ущерб, вы можете обратиться за помощью к юристу. Юрист поможет вам составить исковое заявление в суд и защитить права.

Дополнительные советы

Не подписывайте никакие документы, не читая их внимательно. Сохраняйте все копии документов, связанных с событием. Помните, что вы имеете право на возмещение ущерба, если ваш автомобиль был поврежден во время эвакуации.

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