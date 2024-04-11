Міст у центрі Тернополя розвалюється? Чи потрібно бити на сполох, розповів експерт

Міська влада вважає, що ризикувати не маємо права

Минулого року Тернопільська міська рада замовляла ТЕО (Техніко-економічне обґрунтування) на реконструкцію автомобільного моста через залізничну колію. Проходить він у самому центрі Файного міста, сполучаючи центральну частину з мікрорайоном "Східний". Тепер з’явились результати цієї експертизи від науковців з ТзОВ Науково-виробниче підприємство "Тріада" та ТзОВ "Варто".

Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, експерти вимагають негайно обмежити рух цим мостом. Експлуатаційний його стан визнали як обмежено придатний.

Через це обмежать рух мостом для вантажного та громадського транспорту, що мають вагу понад 18 тонн (а це великі тролейбуси з "гармошкою"). Щоб розвантажити дві крайні балки, обмежать кількість смуг з чотирьох до двох, а автівки мають проїжджати, дотримуючись дистанції в 10 метрів. Максимальна швидкість транспортних засобів не повинна перевищувати 50 км/год (хоч це майже не реально, адже у центрі міста дуже часто бувають затори).

Мер зазначив, що обмеження запроваджуються, тому що нема права ризикувати.

Київський експерт у сфері транспорту, викладач кафедри міського будівництва КНУБА Дмитро Безпалов у коментарі "Телеграфу" розповів, чи варто бити на сполох. За його словами, міст перебуває в четвертому експлуатаційному стані "обмежено працездатний". Це дійсно вимагає певних дій від балансоутримувача, його потрібно частіше обстежувати, і за необхідності вживати заходи для зниження навантаження на нього і підготувати його до капітального ремонту.

Потрібно починати думати про це вже, щоб не сталось, як у Києві

"Це вже такий дзвіночок, що, якщо громада ще не почала збирати гроші на ремонт цього об’єкту, то це треба вже почати робити, негайно", — вважає фахівець. Це означає, що невдовзі об’єкт перейде у п’ятий експлуатаційний стан, адже це не лікується. Потрібно уже думати, як його ставити на ремонт, замовляти документацію, щоб це не було сюрпризом.

"Дам пораду: не повторюйте помилок міста Києва, у якого є велика кількість шляхопроводів, які давно перебувають у п’ятому експлуатаційному стані (непридатному). Але рух там продовжується і навіть не контролюється", — каже Беспалов.

Можливо, якийсь час обмеження контролюватиме поліція. Проте, з досвіду фахівця, зазвичай це тимчасове явище. Скоріш за все, патруль також не буде зважувати фури Значно краще встановити інженерні конструкції з не пропуску великогабаритного транспорту. Наприклад, існують габаритні ворота, в які фура фізично не проїжджає. Такі способи контролю кращі, ніж організаційні.

Отже, на думку Дмитра Беспалова ситуація типова, але не виглядає надто загрозливою. Важко сказати, коли міст у Тернополі перейде у п’ятий експлуатаційний стан, і скільки він ще протримається без капітального ремонту, але зазвичай це є лотереєю, і залежить від багатьох обставин. Тому владі міста Тернополя краще вже задумуватись, де взяти гроші на ремонт і підготувати сценарій для закриття. Треба, щоб місто було готовим до цього — підготувати схеми об’їзду, змінити цикли роботи світлофорів, і загалом міській владі підготуватись до негативного сценарію розвитку подій.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві міст Патона тріщить по швах. За законом, цей міст треба не ремонтувати і не реконструювати, а реставрувати. Тому що він є пам'яткою архітектури.