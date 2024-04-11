Мост в центре Тернополя разваливается? Нужно ли бить тревогу, рассказал эксперт

Городские власти считают, что рисковать не имеем права

В прошлом году Тернопольский городской совет заказывал ТЭО (Технико-экономическое обоснование) на реконструкцию автомобильного моста через железнодорожный путь. Проходит он в самом центре Тернополя, соединяя центральную часть с микрорайоном "Восточный". Теперь появились результаты этой экспертизы от ученых из ООО Научно-производственное предприятие "Триада" и ООО "Варто".

Как сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, эксперты требуют немедленно ограничить движение по этому мосту. Эксплуатационное состояние его признали как ограниченно пригодное.

Поэтому ограничат движение мостом для грузового и общественного транспорта, имеющих вес более 18 тонн (а это большие троллейбусы с "гармошкой"). Чтобы разгрузить две крайние балки, ограничат количество полос с четырех до двух, а автомобили должны проезжать, соблюдая дистанцию в 10 метров. Максимальная скорость транспортных средств не должна превышать 50 км/ч (хотя это почти не реально, ведь в центре города часто бывают пробки).

Мэр отметил, что ограничения вводятся, потому что нет права рисковать.

Киевский эксперт в сфере транспорта, преподаватель кафедры городского строительства КНУСА Дмитрий Беспалов в комментарии "Телеграфу" рассказал, стоит ли бить тревогу. По его словам, мост находится в четвертом эксплуатационном состоянии "ограниченно трудоспособный". Это действительно требует определенных действий от балансодержателя, его нужно чаще обследовать, и при необходимости принимать меры по снижению нагрузки на него и подготовить его к капитальному ремонту.

Нужно начинать думать об этом уже, чтобы не случилось, как в Киеве

"Это уже такой звоночек, что если власть еще не начала собирать деньги на ремонт этого объекта, то это надо уже начать делать, немедленно", — считает специалист. Это означает, что вскоре объект перейдет в пятое эксплуатационное состояние, ведь это не лечится самостоятельно. Надо уже думать, как его ставить на ремонт, заказывать документацию, чтобы это не было сюрпризом.

"Дам совет: не повторяйте ошибок города Киева, у которого есть большое количество путепроводов, давно находящихся в пятом эксплуатационном состоянии (непригодном). Но движение там продолжается и даже не контролируется", — говорит Беспалов.

Возможно, некоторое время ограничение будет контролировать полиция. Однако, по опыту специалиста, это обычно временное явление. Скорее всего, патруль также не будет взвешивать фуры. Значительно лучше установить инженерные конструкции для не пропуска крупногабаритного транспорта. К примеру, существуют габаритные ворота, в которые фура физически не проезжает. Такие способы контроля лучше, чем организационные.

Следовательно, по мнению Дмитрия Беспалова ситуация типичная, но не выглядит слишком угрожающей. Трудно сказать, когда мост в Тернополе перейдет в пятое эксплуатационное состояние, и сколько он еще продержится без капитального ремонта, но обычно это лотерея, и зависит от многих обстоятельств. Поэтому властям города Тернополя лучше задуматься, где взять деньги на ремонт и подготовить сценарий для закрытия. Надо, чтобы город был готов к этому — подготовить схемы объезда, изменить циклы работы светофоров, и городским властям в целом подготовиться к негативному сценарию развития событий.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мост Патона трещит по швам. По закону этот мост нужно не ремонтировать и не реконструировать, а реставрировать. Потому что он является памятником архитектуры.