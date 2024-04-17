Ваш штраф за порушення ПДР може вирости удвічі: як уникнути збільшення суми покарання

Під час дії воєнного стану штрафи не скасовували

Ви керуєте автомобілем, дотримуючись правил дорожнього руху? Іноді навіть найобачливіші водії можуть порушити Правила дорожнього руху (ПДР) і отримати штраф. Але чи знаєте ви, що існують випадки, коли сума штрафу може бути подвоєна? У цій статті ми розглянемо, в яких саме обставинах вартість штрафу за порушення ПДР може збільшитися вдвічі.

У яких випадках сума штрафу подвоюється

Якщо ви отримали штраф за порушення правил дорожнього руху, щоб його оплатити, у громадянина є 15 днів. У випадку, якщо водій сплатить його за 10 днів, то має можливість отримати знижку у розмірі 50% (але лише за деякі види порушень).

Але є випадки, коли сума штрафу подвоюється. Це може загрожувати водіям, які не сплатили його протягом 15 днів. Після цього також справу передадуть до виконавчої служби, яка буде намагатися примусово стягнути штраф.

Працівники виконавчої служби можуть вдатися не лише до арешту рухомого та нерухомого майна, але й до арешту банківського рахунку. Водій-порушник не зможе розраховуватись карткою в магазині, у нього можуть забрати частину зарплати чи пенсії. У рідкісних випадках йому можуть заборонити виїзд за кордон.

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