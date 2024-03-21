Подбайте про чистоту, бо можна нарватися на штраф: водіїв попередили про покарання за їзду брудним авто

У Раді взагалі пропонують збільшити розмір штрафу до 5100 грн.

Не любите їздити на автомийку? Часто водії нехтують чистотою власного авто, особливо у холодну пору року. Ну звісно ж — скоро машина знову забрудниться болотом та протиожеледними засобами.

Та насправді навіть у дуже поганих умовах водій обов’язково повинен слідкувати за чистотою деяких частин свого авто. Йдеться про лобове скло (логічно, щоб була видимість) та номерні знаки. Згідно зі статтею 121-3 – "Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів", водій не має права керувати забрудненим авто з забрудненими номерами.

Який штраф передбачено за це

Патрульні мають право оштрафувати водія, якщо номери авто не можна прочитати з відстані 20 метрів. Протокол можна отримати, навіть якщо у номерах не читається мінімум 1 символ.

Звісно, деколи патрульні обмежуються попередженням. Та при першому такому правопорушенні можуть накласти штраф у розмірі 1190 грн. Якщо протягом року водій ще раз попадеться на такому ж порушенні, то йому "світить" штраф у подвійному розмірі. Також суд може призначити від 30 до 40 годин громадських робіт.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі водії встановлюють зимові та літні шини на різні осі авто. Розповідаємо, чи можна так робити.