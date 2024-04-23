Мало кто знает об этом: украинских водителей в Польше массово штрафуют на 800 злотых

Об этом нарушении ПДД знают даже не все поляки.

Польские правила ПДД в чем-то отличаются от украинских. Среди них есть такие, о которых мало кто знает.

В частности, за популярное нарушение ПДД некоторым водителям может грозить штраф в размере 800 злотых (7800 грн). Об этом рассказывает украинский блогер pan__pomazan, уже более 10 лет живущий в Польше.

Правила разворота в Польше

"Сейчас объясню, за что ты получишь 800 злотых, если совершишь эту ошибку. Мало кто о ней знает в Польше", — говорит мужчина. На этот штраф можно нарваться в случае неправильного разворота на перекрестке. Блогер показывает 2 светофора, которые установлены на одном из перекрестков. На одном из них – зеленый сигнал, на другом – стрелка налево. Так, если водитель по этой стрелке не повернет налево, а развернется и поедет в обратном направлении, его может ожидать такой большой штраф. Кроме того, вместе со штрафом водителю могут начислить 15 штрафных баллов (а за 24 уже отбирают права).

Эти штрафы были введены с 15 сентября 2023 года. Такие же санкции могут угрожать не только за игнорирование сигналов светофора, но и за превышение скорости, неоказание помощи пострадавшим в ДТП и непредоставление преимуществ пешехода.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Тернополе осудили водителя, который имел рекордное количество штрафов за нарушение ПДД. Он отсидит в тюрьме 2 года.