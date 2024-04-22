В Україні найближчими днями скасують популярний штраф за порушення ПДР

Про цю вимогу знають не всі

Уже за кілька днів в Україні не штрафуватимуть за одне з популярних порушень. Воно є сезонним. Штрафи тимчасово скасовують з 1 травня.

Зокрема, з 1 травня і до 1 жовтня інспектори більше не складатимуть протокол за не ввімкнене ближнє світло фар. Це сезонне правило ПДР, що передбачено статтею 9.8.

Штраф за не ввімкнене світло фар: яка сума і коли штрафують

Протягом 7 місяців (з 1 жовтня до 1 травня) українські водії повинні обов’язково вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар поза межами населених пунктів як вдень, так і в темний час доби. Якщо вони не виконують цю вимогу, їх притягують до відповідальності.

Також стаття 121 КУпАП передбачає покарання у вигляді штрафу розміром у 510 гривень — за керування транспортним засобом з несправностями світлових приладів. У такому випадку експлуатація транспортних засобів заборонена.

Крім того, інспектори можуть притягнути водія до адмінвідповідальності за статтею 125 КУпАП. Проте у такому випадку обмежуються лише усним попередженням при першому порушенні.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Києві повертається платне паркування. Проте у вихідні плата не буде стягуватись.