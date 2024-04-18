Поляки уже безсоромно атакують авто українців: у хід пішли нові методи

Поляки клеять наклейки на авто українців і знімають їхні номерні знаки

Уже не один місяць польські фермери влаштовують протести, які то посилюються, то стихають. Невдоволення поляків часом набирає таких обертів, що вони можуть висипати українське зерно і топтатись по ньому. Схоже, тепер вони вирішили взятись і за водіїв.

Ось такі наклейки клеять українцям у Польщі. Про це "Телеграфу" стало відомо з власних джерел.

Антиукраїнський рух у Польщі: подробиці

"Polska Antybanderowska", — схоже, таку назву має польський антиукраїнський рух. Саме це зображено на наклейці. Далі — нецензурна лексика на адресу України.

До речі, із такою ж назвою у Польщі давно існує націоналістичний рух. Ще у 2021 році, як повідомляли місцеві ЗМІ, у Вроцлаві розігнали марш націоналістів на чолі зі священником Яцек М. Він роками висловлював свою антиукраїнську позицію та відомий антисемістськими висловами.

Також наш співрозмовник розповів, що нещодавно в одному із дворів у всіх авто на українській реєстрації познімали номерні знаки. А це проблема для українців, які проживають у Польщі. Це ж не так, як в Україні, — пішов до Сервісного центру МВС і переробив за 30 хвилин або взагалі замовив нові в "Дії".

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі авто з українськими номерами ріжуть шини. Такі випадки останнім часом почастішали.