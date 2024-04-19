Мало хто дотримується цих правил: за що українському водію може загрожувати штраф 510 гривень

Багато хто думає: "А, ще проскочу".

Попри поширену думку, що на жовтий сигнал світлофора можна проїхати, завершувати маневр і так далі, насправді це заборонено. Цей сигнал створили для попередження водіїв про те, що колір світлофора от-от зміниться.

Дуже поширеним в Україні порушенням є проїзд на жовтий сигнал світлофора. За це водію може загрожувати штраф у розмірі 510 гривень.

Якщо світлофор подав сигнал, який забороняє рух, водій негайно має зупинитись біля дорожнього знаку "Стоп-лінія" або біля відповідної дорожньої розмітки. Якщо їх немає, потрібно зупинити авто перед перехрестям або за 10 метрів до пішохідного переходу чи світлофора.

Винятки

Буває, що коли жовтий сигнал увімкнувся, а водій не може зупинити авто у місці, передбаченому правилами дорожнього руху. Йдеться лише про випадки, коли єдиним виходом є екстрене гальмування. Тоді можна продовжити рух на жовтий. Але обов’язково потрібно впевнитись у безпеці дорожнього руху. Цей виняток регулюється пунктом 8.11 Правил дорожнього руху.

Щоправда, довести на практиці деколи цей нюанс буває складно. Якщо патрульний поліцейський доводить свою правоту і намагається скласти протокол, незважаючи на пояснення водія щодо неможливості зупинки, це є протиправним. У такому випадку потрібно викласти свої пояснення письмово, і позиватися до суду.

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