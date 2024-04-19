Як легалізувати авто з українськими номерами у Чехії: інструкція

Розмір штрафу ще не визначено

З 1 січня 2024 року керування автомобілем на українських номерах без реєстрації вважається правопорушенням. Це значить, що номерні знаки на чеські міняти не потрібно, як це вимагають у Німеччині. Керувати авто з українськими номерами можна, але лише у разі, що воно зареєстроване у Чеській республіці.

Щоб зареєструвати автомобіль, потрібно звернутися до міських адміністрацій, які мають розширені повноваження. Тобто за місцем, де ви отримували тимчасовий захист, повідомляє Мetropolevsech.

З жовтня минулого року також з українських біженців почали стягувати штрафи за порушення правил дорожнього руху та правил паркування. До того часу штрафи для біженців з України були скасовані.

Станом на зараз в Чехії близько 38 тисяч автомобілів з українськими номерами. Їхня реєстрація необхідна для внесення у Реєстр таких даних як номер соціального страхування, VIN-коду, номерного знака та адреси проживання водія.

Реєстрація українських автомобілістів в їхніх же інтересах, кажуть представники влади Чехії. А ось зі страховкою інша ситуація.

Чи потрібно страхувати авто українським біженцям

Україна поки що не є членом Євросоюзу, тому застрахувати авто тут поки що не вдасться. У разі настання страхового випадку можна домогтися відшкодування через Чеський офіс страховиків. Проте виплачуватимуть гроші лише потерпілій стороні, якщо збитки їй завдало авто з українською реєстрацією. Також страховики можуть стягнути з українського водія кошти за збитки, які він вчинив у ДТП.

Раніше "Телеграф" писав, що Польща хоче скасувати низку виплат для українців. Йдеться про програми разової виплати 300 злотих для кожного біженця та інші.