"Електричка має бути економною!": український водій розчарував вартістю ремонту Tesla (відео)

Власник авто називає це суцільним розчаруванням

Купуючи електрокари, їхні майбутні власники сподіваються на тотальну економію — на пальному, заміні мастила та інших процедурах, які не потрібні авто з електричним двигуном.

Та в деяких випадків власники по-справжньому розчаровуються своїми машинами. Так сталось з українським водієм, який є власником Tesla. Відповідне відео опублікував у Фейсбуці Артем Березун.

Зокрема, чоловік розповів про вартість ремонту свого електрокара. Його Tesla 2016 року випуску зламалась — вийшла з ладу плата, розміщена біля батареї. Вартість ремонту вражає — 32 530 грн.

"Довго прийдеться на бензині економити, щоб "відбити", — констатує власник.

Чому ремонт електрокарів такий дорогий?

Ремонт електрокарів може бути дорогим з кількох причин. Це насамперед те, що електромобілі використовують спеціалізовані компоненти, такі як літій-іонні акумулятори та електродвигуни. Ці компоненти можуть бути дорогими, і їх заміна або ремонт може влетіти у "копієчку". У багатьох регіонах сервісних центрів для електромобілів немає, а запчастини треба замовляти з-за океану. Це суттєво підвищує ціну і змушує чекати.

Крім того, ремонт і обслуговування електромобілів вимагає спеціалізованих навичок та кваліфікації. Механіки повинні бути підготовлені до роботи з високовольтними системами та іншими унікальними аспектами електромобілів.

Раніше "Телеграф" писав, що Tesla Cybertruck майже неможливо відремонтувати. Це просто кошмар для власників та майстрів.