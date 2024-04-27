Що кожен водій має перевірити в авто у травні: про це забуває 80% власників

Потрібно перевірити всього 5 систем.

Наближення літнього сезону — це не лише час для відпочинку та подорожей, а й період, коли власникам автомобілів варто уважно перевірити свої транспортні засоби. Часто водії не приділяють достатньо уваги підготовці автомобіля до літа, що може призвести до неприємних ситуацій на дорозі. Завантажена система охолодження, старі або пошкоджені шини, несправні гальма та інші недоліки можуть викликати не лише дискомфорт, але й загрожувати безпеці на дорозі.

Перед початком літнього сезону кожен водій повинен звернути увагу на кілька важливих аспектів функціонування свого автомобіля. "Телеграф" розповідає про них детальніше.

Перевірити шини

Перевірка стану шин — це один із найважливіших етапів перед початком літа. Впевніться, що протектор достатньо глибокий, а шини не мають видимих пошкоджень чи тріщин. Крім того, перевірте тиск у шинах, оскільки це може негативно вплинути на керованість автомобіля та споживання палива.

Система охолодження

Перевірте рівень та якість охолоджувальної рідини в системі охолодження автомобіля. Впевніться, що не має слідів витікання та що радіатор та шланги не мають пошкоджень. Долийте охолоджувальну рідину, якщо це необхідно, а також замініть або промийте фільтр салону.

Щітки склоочисників

Перевірте стан щіток склоочисників. Вони повинні бути чистими і без слідів зношення. Замініть щітки, якщо вони пошкоджені або не ефективно очищають скло. Після зими вони часто потріскані та несправні.

Гальмівна система

Перевірте стан гальмівної системи, включаючи гальмівні диски, колодки та рівень гальмівної рідини. Будьте уважні до будь-яких звуків або інших "симптомів", які можуть вказувати на несправності гальм.

Перевірити і заправити кондиціонер

Перевірте роботу кондиціонера та переконайтеся, що він належним чином охолоджує салон автомобіля. Заправте кондиціонер, якщо це необхідно, а також перевірте стан та чистоту фільтра. Пам'ятайте, що правильна підготовка автомобіля до літнього сезону не лише забезпечить комфортну поїздку, але й безпеку на дорозі.

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