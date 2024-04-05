Без наворотів, але доглянуті та справні: підбірка простих авто до 1500 доларів, які продаються в Україні

І це зовсім не іржаві "колимаги", як міг дехто подумати

Мрієте про власний транспорт, але бюджет обмежений? Не хвилюйтесь, адже на ринку вживаних авто можна знайти безліч гідних варіантів за доступними цінами!

У цій статті ми підібрали для вас кілька простих, але доглянутих та справних авто, які продаються в Україні на сайті auto.ria за ціною до 1500 доларів. Так, вони не останніх років випуску, але на ходу та стануть надійною робочою конячкою.

ВАЗ 2112 2002

Продавець авто вказує, що двигун та коробка передач перебувають у хорошому стані. Стан коліс — гарний, встановлено новий акумулятор, бензонасос та стартер. Кузов "не гнилий". Авто продається за 1499 доларів, пробіг — 190 тисяч кілометрів.

Ford Escort 1995

Це авто має солідний вік та пробіг (344 тисячі кілометрів). Власник зазначає, що на кузові є сліди використання — подряпини та вм'ятини. Проте немає слідів іржі та інших серйозних недоліків. Також вказується, що коробка та ходова в порядку, двигун працює добре. Автомобіль переобладнано на ГАЗ, він вписаний у техпаспорт. У салоні чистота та порядок, є сенсорна магнітола.

ЗАЗ 1102 Таврія 2005

За ціною до 1500 доларів можна придбати також Таврію 2005 року випуску з 1,2-літровим бензиновим мотором. Продавець зазначає, що авто у дуже хорошому стані та не потребує ремонту. У машині поміняли сидіння, встановиши інші з іномарки. Є ксенонові фари та газобалонне обладнання з документами.

ЗАЗ 1102 Таврія-Нова 2005

Цей автомобіль має найменший пробіг серед тих, що представлені у підбірці. Для "Таврії" 38 тисяч кілометрів — це нічого, адже цей двигун спроможний витримати і 300, і навіть 400 тисяч км. Також власник зазначає, що автомобіль у хорошому стані, але деталей не повідомляє.

Daewoo Matiz 2008

Також за таку ціну можна придбати Daewoo Matiz 2008 року випуску. Його продавець зазначає, що автомобіль справний, двигун працює добре, немає жодних технічних недоліків. По кузову також немає проблем. Пробіг — 115 тисяч кілометрів.

Daewoo Nexia 2006

Ця Daewoo Nexia 2006 має пробіг 217 тисяч кілометрів і продається за 1400 доларів. Згідно з заявою власника, автомобіль повністю справний і обслужений, двигун та коробка працюють гарно. В машині свого часу замінили гальма та щеплення.

Geely MR 2008

За ціну до 1500 доларів можна купити також Geely MR 2008. При чому у хорошому стані, згідно зі словами власника. Пробіг авто не дуже великий — 103 тис. км.

Машина експлуатувалась кожен день, є літні та зимові комплекти шин. В авто встановлено новий акумулятор та магнітолу з хорошим звуком. Присутній кондиціонер і електросклопідіймачі.

Раніше "Телеграф" публікував підбірку автомобілів, які можна купити за ціною до 5000 доларів на автобазарі у Луцьку. Саме в Луцьк приїжджають ті, хто хочуть придбати авто, не переплачуючи.