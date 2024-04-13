Названо найекономічніші автомобілі з 1,0-літровим двигуном: топ-10 моделей

Більшість із них оснащені турбонаддувом, тому є досить різкими

Автомобілі з об'ємом двигуна в 1,0 літра вже вважаються досить економними. Утім, існує перелік моделей, які є найкращими за цим сегментом.

Так, британський портал WhatCar склав рейтинг топ-10 економних автомобілів з 1,0-літровим двигуном. Традиційно такі двигуни були долею недорогих малолітражок, але сьогодні їх можна зустріти у низці невеликих позашляховиків і навіть у деяких сімейних автомобілях. Хоча ви навряд чи будете вражені їхньою потужністю, ці двигуни зазвичай оснащені турбонаддувом, тому більшість з них забезпечують напрочуд жваве прискорення. Більше того, це одні з найдоступніших автомобілів – особливо якщо вам не подобається гібрид чи електромобіль.

Топ-10 економних авто з 1,0-літровим двигуном

Зазначимо, що в цьому випадку йдеться про MPG (Miles Per Gallon). Тобто, те, скільки миль (км) машина може проїхати на одному галоні пального. Щодо британців, то в них один галон дорівнює 4,54 літри.

Відкриває рейтинг KIA Picanto. Офіційний MPG цієї моделі становить 58,9 милі (94,7 км). Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 51,7 милі (83,2 км). Місто — 42 милі (67,5 км). Автострада — 48 миль (77,2 км). Сільська місцевість — 64,9 милі (104,4 км).

Як і його попередник, нинішній Kia Picanto – напрочуд економний автомобіль. А з урахуванням того, що такі моделі, як Citroën C1 та VW Up, більше не продаються, він відноситься до дедалі більш рідкісної породи невеликих автомобілів, орієнтованих на місто.

KIA Picanto

Далі йде Volkswagen Polo. Офіційний MPG цієї моделі становить 49,6 милі (79,8 км). Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 51,8 милі (83,3 км). Місто — 43,8 милі (70,4 км). Автострада — 46,6 милі (74,9 км). Сільська місцевість — 66,5 милі (107 км).

Volkswagen Polo — універсал, він почувається як вдома в місті, так і на автостраді, особливо якщо оснащений бадьорим бензиновим 1,0-літровим двигуном потужністю 94 к.с. Іншими словами, він має пристойну динаміку, причому не на шкоду економії палива.

Volkswagen Polo

Восьме місце в активі Toyota Aygo X. Офіційний MPG цієї моделі становить 58,9 милі (94,7 км). Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 52,2 милі (84 км). Місто — 42,6 милі (68,5 км). Автострада — 48 миль (77,2 км). Сільська місцевість — 66,7 милі (107,3 км).

Незважаючи на те, що цей міський автомобіль має стиль суворого позашляховика, Toyota Aygo X набагато краще підходить для міста. Його 71-сильний 1,0-літровий трициліндровий двигун не є останнім словом у потужності — наприклад, розгін 0-100 км/год займає неквапливі 14,9 секунди — але він ефективний, чи то в місті, чи то на автостраді.

Toyota Aygo

На сьомій позиції розташувався Seat Leon. Офіційний MPG цієї моделі становить 64,2 милі (103,3 км). Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 53,1 милі (85,4 км). Місто — 42,9 милі (69 км). Автострада — 48,6 миль (78,2 км). Сільська місцевість — 68,9 милі (110,8 км).

Ця версія сімейного автомобіля Seat Leon попереднього покоління виглядає дуже вигідною покупкою. На ринку вживаних автомобілів їх дуже багато. Крім того, як показують результати реальних тестів, 1,0-літровий бензиновий двигун повинен коштувати не надто дорого. Допомагає і те, що Leon дуже добре керований, з добре зваженим рульовим керуванням і комфортною їздою, а всередині нього достатньо місця для вашої сім'ї та всього багажу.

Seat Leon

Шосту сходинку посідає KIA Picanto. Завдяки акуратній керованості, великому (за стандартами класу) багажнику та відмінній інформаційно-розважальній системі у верхніх комплектаціях, Kia Picanto зарекомендував себе як добре виконаний міський автомобіль. Цей двигун є найменш потужною пропозицією для Picanto, але, якщо ви не плануєте багато їздити по автомагістралях, він добре виконує свою роботу. Варто зазначити, що модель, яку протестували, вже знята з виробництва, тому її можна купити лише уживану. Хороша новина полягає в тому, що нинішній Picanto залишається дуже економічним вибором.

KIA Picanto

Відкриває першу п'ятірку Seat Ibiza. Офіційний MPG цієї моделі становить 55,4 милі (89,1 км). Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 54 милі (86,9 км). Місто — 45,1 милі (72,5 км). Автострада — 48,8 миль (78,5 км). Сільська місцевість — 69,4 милі (111,6 км).

Серед невеликих автомобілів Seat Ibiza є одним з найкращих. Їздити на ньому весело, частково завдяки потужним, але економічним двигунам, а ще він оманливо просторий. На момент написання цієї статті Ibiza все ще продається як новий автомобіль, хоча це також найкращий вживаний маленький автомобіль, який ви можете купити.

Четверте місце належить Suzuki Baleno. Офіційний MPG цієї моделі становить 46,8 милі (75,3 км). Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 55,2 милі (88,8 км). Місто — 46,6 милі (74,9 км). Автострада — 49,9 милі (80,3 км). Сільська місцевість — 70,4 милі (113,2 км).

Baleno — другий автомобіль Suzuki, який потрапив до цієї топ-10, що доводить, що японський бренд добре знається на створенні автомобілів з невеликими, ефективними двигунами. Ви більше не можете купити Baleno з рук, але їх варто пошукати на ринку вживаних автомобілів. За ці гроші ви отримаєте автомобіль з великим пробігом, але хороша новина полягає в тому, що Suzuki зазвичай має хороші показники надійності. Хоча 1,0-літровий бензиновий двигун, яким оснащується більшість моделей Baleno, має лише 109 к.с., він відчувається більш жвавим, ніж показують його характеристики.

Suzuki Baleno

"Бронза" дісталася Skoda Citigo. Офіційний MPG цієї моделі становить 54,8 милі (88,1 км). Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 55,2 милі (88,8 км). Місто — 45,9 милі (73,8 км). Автострада — 50 миль (80,4 км). Сільська місцевість — 70,6 милі (113,6 км).

Хоча механічно Skoda Citigo дуже схожа на Volkswagen Up, вона коштує трохи дешевше, ніж нова. Ви більше не можете придбати новий Citigo, але він ще доступніший, якщо купувати його з пробігом, і є фантастичним універсалом. Він потужний, комфортний і приємний в управлінні — і більшість версій поставляються з корисними наборами.

Skoda Citigo

Друга позиція в активі Volkswagen UP. Офіційний MPG 50.7 (81,5 км). Реальний MPG середньому 56.0 (90,1 км). Місто — 44.3 (71,2 км). Автострада — 51.9 (83,5 км). Сільська територія — 72.2 (116,1 км).

Кожна версія крихітного Volkswagen Up ефективна, але саме ця 59-сильна версія очолює таблицю з середнім показником реального споживання пального 56,0 л/100 км. Ця модель з природним уприскуванням (без турбонаддуву), можливо, і не має великої потужності, але в місті вона поводиться адекватно — до того ж, варто зазначити, що її потужність була збільшена до 64 к.с. від моменту фіксації показників економічності. Додайте до цього всі інші сильні сторони Up — а саме, продуманий інтер'єр і задоволення від водіння — і цей невеликий автомобіль виявляється дуже компетентним і простим у використанні.

От ми і дісталися лідера, яким став Suzuki Celerio. Офіційний MPG цієї моделі становить 65,7 милі (105,7 км). Реальний MPG, своєю чергою, в середньому 57,8 милі (93 км). Місто — 47 милі (75,6 км). Автострада — 53,3 милі (85,7 км). Сільська місцевість — 73,5 милі (118,2 км).

Celerio — це невеликий хетчбек, створений для життя в місті — і саме там він почувається як вдома. Хоча його трициліндровий бензиновий двигун не викличе у вас захоплення, він досить швидкий для більшості ситуацій і, як показують результати тестів, не повинен коштувати багато. Хоча Celerio більше не продається як новий автомобіль, вживані екземпляри є досить доступними. Ми рекомендуємо звернути увагу на модель SZ4, яка була топовим варіантом. Вона обійдеться вам трохи дорожче, але в її комплектацію входять корисні електросклопідіймачі, передні протитуманні фари та дзеркала заднього виду з електрорегулюванням.

Suzuki Celerio

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