Антимошка для авто: що це за засіб і як він працює

Ці комахи дуже важко відчищати

Зараз існує безліч засобів для підтримки чистоти і порядку в салоні та багажнику, а також зовнішнього вигляду. Один із них – антимошка для авто. Це спеціальний засіб, розроблений для захисту від набридливих комах, які інколи просто обліплюють не лише капот і фари автомобіля, але й лобове скло.

Вони дуже важко відтираються від скла. Інколи не помагає навіть професійна мийка, а, щоб віддерти засохлі комахи, потрібно багато часу та зусиль. Саме для цього придумали спеціальні засоби для розчинення прилиплих до скла комах. Вони використовуються під час миття транспортних засобів.

Як використовувати засіб проти комах

Засіб проти комах видаляє не лише залишки комах на кузові авто, але й розчиняє пташиний послід. Потрібно лише кілька хвилин, щоб очистити машину. При цьому якісні та сертифіковані засоби не пошкодять лакофарбове покриття авто.

Зазвичай цей засіб використовується так: розпиліть його на холодну поверхню, залишіть на 2 хвилини максимум. Не можна використовувати засіб, якщо капот авто чи лобове скло нагріте, адже комахи і засіб ще більше прилипнуть. Після нанесення потрібно мити машину як завжди.

Для кращого ефекту не забудьте використовувати віск — він трохи зменшить кількість комах на склі та кузові авто.

Раніше "Телеграф" писав, що одне з найбрудніших місць в авто — ремені безпеки. Вони накопичують піт, бруд та порохи.