Последняя гастроль легендарного двигателя: Bentley выпустит ограниченную серию эксклюзивных кабриолетов

Состоялась презентация прощального кабриолета Bentley Batur

Кабриолет Batur от Bentley станет одной из последних моделей с двенадцатицилиндровым двигателем. Роскошный кабриолет назвали в честь кратерного озера на острове Бали в Индонезии.

На всех официальных изображениях кабриолет Batur показан со сложенной крышей, но очевидно, что за сиденьями спрятан мягкий верх. Чтобы опустить или поднять крышу, достаточно всего 19 секунд и простого нажатия кнопки. По сути, это версия купе Batur 2022 года, но еще более эксклюзивная.

Кабриолет выпущен ограниченным тиражом в 16 экземпляров, тогда как модель с фиксированной крышей была выпущена в 18 экземплярах. Кабриолет Batur оснащен самым мощным на сегодняшний день двигателем Bentley W-12 мощностью 740 лошадиных сил и крутящим моментом 737 Нм. У этой модели – передовые технологии шасси, такие как пневматическая подвеска с настройкой скорости, электрический активный стабилизатор поперечной устойчивости и векторизация крутящего момента, что соответствует его невероятным характеристикам на прямой.

Сколько будет стоить новый Batur

Batur Convertible, стартовая цена которого, вероятно, превысит 2 миллиона долларов, станет ультраэксклюзивным и персонализированным кабриолетом от Bentley. Это довольно высокая цена, учитывая, что стоимость кабриолета Continental GT Speed ​​начинается примерно с 330 000 долларов.

Ранее "Телеграф" писал про кабриолет Ferrari. Редкую модель выставили на аукцион за бешеную сумму.