Польща не заборонятиме транзит української агропродукції, але є нюанс

Влада сусідньої країни знайшла деякий консенсус зі своїми фермерами

У Польщі вирішили не припиняти транзит українського зерна через свою країну. Проте у Варшаві продовжили ембарго на імпорт деяких культур із України.

Про це повідомили у Міністерстві сільського господарства та розвитку Польщі після переговорів із протестуючими фермерами.

Зазначається, що переговори із фермерами тривали до пізнього вечора. У відомстві також зазначають, що укладені домовленості вже "значною мірою реалізовані".

"У зв’язку з тим, що українська сторона оголосила про мінімізацію транзиту своєї сільськогосподарської продукції через Польщу з квітня до червня цього року, Міністерство сільського господарства та розвитку села не зверталося з проханням припинити транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу", — заявили в Міністерстві.

Також влада Польщі домовилася з фермерами про таке:

продовження ембарго на імпорт зернових, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшника, борошна, висівок, шроту, макухи з України;

активізацію допомоги польським виробникам зернових;

збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року;

визнання фермерами задовільності "зеленої угоди" після того, як Єврокомісія відмовилася від багатьох її пунктів внаслідок протестів.

У польському відомстві констатували, що виконують вимоги та домовленості з протестувальниками. Водночас там зазначили, що деякі дії ще потребують багатьох міжвідомчих погоджень та специфічних процедур, що затягує їхню реалізацію.

Раніше "Телеграф" писав, скільки Україна втратила грошей у березні через польську блокаду кордону. Йдеться про втрату 6,5 млрд гривень. Але скільки Україна втратить у квітні спрогнозувати поки що складно.