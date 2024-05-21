Симптом коричневих шин може свідчити про серйозну несправність в авто

Коричневі плями або смуги можуть з'являтись на боковинах авто

Деякі водії з часом починають помічати, що боковини шин на їхньому автомобілі стали коричневими. Такий симптом може здаватися тривожним, але насправді не завжди свідчить про серйозну несправність.

Спробуймо розібратися в можливих причинах цього явища. Їх є декілька.

Чому шини стають коричневими

Перш за все, варто зазначити, що коричневий відтінок на боковинах шин не є дефектом. Найчастіше це пов’язано з протиозоновою присадкою, яку додають до гумової суміші. Ця присадка захищає шини від негативного впливу озону, що міститься в повітрі. З часом присадка переміщується на поверхню гуми, утворюючи коричневий пил. Це — абсолютно нормальне явище, яке зникає залежно від режиму експлуатації автомобіля.

Іншою можливою причиною коричневого відтінку є скупчення пилу під час руху. Йдеться про пил від гальмування, що утворюється через тертя гальмівних колодок об гальмівний диск. Він також може осідати на боковинах шин. Це явище частіше спостерігається тоді, коли гальма нові або нещодавно пройшли регулювання. В деяких випадках, коли гальма неправильно відрегульовані, через нерівномірне гальмування також може виникати такий коричневий пил. Але тоді коричневий колір з'являтиметься не рівномірно, а плямами. У такому випадку потрібно звернутись до автомайстра.

Щоб уникнути накопичення коричневого пилу на шинах, рекомендується регулярно їх чистити. Найкраще для цього підходить м’який мильний розчин. Така процедура не тільки поверне шинам чистий вигляд, але й допоможе продовжити їх термін служби.

Отже, якщо ваші шини стали коричневими, не варто одразу хвилюватися. Це не обов’язково свідчить про серйозну несправність, але про всяк випадок краще перевірити гальма.

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