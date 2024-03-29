Один з найдешевших електрокарів світу отримав знижку 1650 доларів: запас ходу складає 300 км

Цей електрокар є доволі популярним — за 2023 рік продали 140 тисяч одиниць

Changan Lumin — це мікроелектрокар (EV), виготовлений у Китаї, який є одним із найдешевших автомобілів у світі. Він є чудовим представником сегмента мікро-EV в Китаї, який зараз активно розвивається.

Випуском цього електрокара займається відома у Китаї компанія Changan. Lumin має характерний дизайн із більш округлим виглядом, схожим на японські автомобілі Kei. Про це пише видання Сarnewschina.

Changan Lumin: технічні характеристики

Changan Lumin має 4 різні модифікації, що відрізняються ємністю акумулятора та запасом ходу. Базова модель "Sweet" має запас ходу 155 км і батарею ємністю 12,92 кВт*год, а топова модель "Honey" отримала запас ходу 301 км і акумулятор ємністю 28,08 кВт*год. Усі моделі мають максимальну швидкість 101 км/год, причому найшвидша модель ("Fragrant") розганяється від 0 до 50 км/год за 6,1 секунди.

Ціни на Lumin починаються від 37 900 юанів (близько 5250 доларів США) після знижок, причому найбільша знижка в 12 000 юанів (близько 1650 доларів США) поширюється на базову модель "Sweet". Дорожчі моделі зі швидшою зарядкою отримують менші знижки. Усі моделі, крім базової "Sweet", також постачаються з безкоштовним зарядним пристроєм.

З точки зору функцій, Lumin має напрочуд високотехнологічний інтер’єр як для бюджетного електромобіля. Зокрема, салон обладнано 7-дюймовою цифровою панеллю приладів і 10,25-дюймовою інформаційно-розважальною системою. Він також має кольорові акценти в інтер’єрі та голосовий помічник. Lumin була відносно успішною моделлю для Changan: у 2023 році було продано 140 800 одиниць, 77% з яких купили жінки.

Раніше "Телеграф" писав, що дешевий французький електрокар розкупили як гарячі пиріжки. У чек-листі майбутнього Renault 5 BEV є уже 50 тисяч передзамовлення.