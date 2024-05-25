Розмір має значення: на що варто звернути увагу, вибираючи холодильник в авто

Холодильник для автомобіля стане вашим надійним помічником у спеку

Автохолодильник — це незамінний аксесуар для літніх подорожей, пікніків та тривалих поїздок. Він дозволяє зберігати продукти свіжими, а напої прохолодними протягом усього шляху.

Автохолодильник, звичайно, може мати купу наворочених функцій, але найчастіше вони виявляються безглуздими. Тому, вибираючи холодильник для автомобіля, важливо врахувати те, що може вплинути на його ефективність, портативність і зручність використання.

Об'єм

Один із найважливіших факторів при виборі холодильника для автомобіля – його об’єм. Вам потрібно вирішити, скільки продуктів ви плануєте зберігати під час подорожі. Якщо ви їдете поодинці або з невеликою групою, компактний холодильник об’ємом від 15 до 30 л буде як раз. Для подорожі з сім’єю підійде більш місткий холодильник об’ємом від 40 л.

Тип роботи

Існують два основні типи холодильників для автомобілів: компресорні та термоелектричні. Компресорні потужніші та ефективніші, здатні охолоджувати продукти до дуже низьких температур, ідеально підходять для тривалих поїздок. Термоелектричні – більш легкі та компактні, але менш потужні та можуть охолоджувати продукти лише до певної температури нижче навколишнього середовища. Тобто, температура усередині холодильника залежить від температури зовні.

Потужність

Потужність холодильника визначає його здатність швидко охолоджувати продукти до потрібної температури та підтримувати її протягом тривалого часу. Чим вища потужність, тим швидше холодильник досягне бажаних градусів. Однак висока потужність також істотно під’їдатиме енергію акумулятора авто. Тобто, при незаведеному двигуні холодильник може розрядити його за ніч.

Тип харчування

Зазвичай автохолодильники працюють від прикурювача (12V), мережі змінного струму (220V) чи акумуляторів. Якщо ви плануєте використовувати холодильник і поза автомобілем, то зверніть увагу на моделі з можливістю підключення до мережі змінного струму.

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