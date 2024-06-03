Рус

Дзеркальне, атермальне, з ефектом "хамелеон": яке тонування заборонене в Україні і чи є за це штраф

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Тонування скла не заборонене в Україні Новина оновлена 03 червня 2024, 14:48
Тонування скла не заборонене в Україні. Фото freeimages.com

Проте в інших країнах існують інші обмеження

Безумовно, яскраве сонячне світло часто може засліпити водія прямо за кермом. У таких випадках тонування вікон авто може стати порятунком. А ще — це додає автомобілю стилю та певної приватності. Але українське законодавство має певні правила щодо цього питання.

Забороняється використовувати дзеркальні тонувальні плівки на автомобільних склах. Їхнє світлопропускання не відповідає нормам і може серйозно знижувати видимість на дорозі. Натомість власники авто можуть віддавати перевагу атермальним або "хамелеон" плівкам, які допомагають затінювати салон, не порушуючи правил.

Згідно з чинними Правилами дорожнього руху, пропускання світла лобовим склом повинно становити не менше 75% від загального світлового потоку. Для передніх бічних стекол це значення трохи нижче — 70%. Задні вікна авто жодних обмежень не мають.

Порушення цих норм карається штрафом у 340 гривень за перший випадок. Якщо протягом року правопорушення повториться, водія можуть позбавити права керування на термін від 3 до 6 місяців.

Які існують види тонування для авто

  1. Дзеркальне тонування. Ці плівки не пропускають сонячне проміння всередину салону, створюючи сліпучий відблиск ззовні. Як ми вже зазначили, вони заборонені в Україні через загрозу аварійних ситуацій на дорозі.
  2. Атермальні плівки. Вони мають спеціальне напилення, яке відбиває інфрачервоні промені і не дає салону перегріватися. При цьому світлопропускання залишається в нормі.
  3. Плівки "хамелеон". Їхня особливість — здатність змінювати колір залежно від кута падіння сонячних променів. В темряві вони стають прозорими, а на денному світлі затінюють автомобіль.
  4. Тонувальні плівки кольорові. Дають змогу надати автомобілю індивідуальності шляхом вибору відтінку — від легкого напилювання до яскравих кольорів.
  5. Існують також затемнювальні плівки, які повністю позбавляють оглядовість салону ззовні. Їх часто використовують на автомобілях спецслужб.
  6. Захисні або армовані плівки мають міцну конструкцію і застосовуються для запобігання пошкодженням скла при зіткненнях чи стрілянині.

Раніше "Телеграф" писав, що використовували водії в СРСР замість тонування скла в авто. В хід ішли підручні засоби.

Теги:
#Транспорт #Авто #Тонування #Новини авто #Авто новини #Тонування машин #Тонування скла