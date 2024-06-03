Дзеркальне, атермальне, з ефектом "хамелеон": яке тонування заборонене в Україні і чи є за це штраф

Проте в інших країнах існують інші обмеження

Безумовно, яскраве сонячне світло часто може засліпити водія прямо за кермом. У таких випадках тонування вікон авто може стати порятунком. А ще — це додає автомобілю стилю та певної приватності. Але українське законодавство має певні правила щодо цього питання.

Забороняється використовувати дзеркальні тонувальні плівки на автомобільних склах. Їхнє світлопропускання не відповідає нормам і може серйозно знижувати видимість на дорозі. Натомість власники авто можуть віддавати перевагу атермальним або "хамелеон" плівкам, які допомагають затінювати салон, не порушуючи правил.

Згідно з чинними Правилами дорожнього руху, пропускання світла лобовим склом повинно становити не менше 75% від загального світлового потоку. Для передніх бічних стекол це значення трохи нижче — 70%. Задні вікна авто жодних обмежень не мають.

Порушення цих норм карається штрафом у 340 гривень за перший випадок. Якщо протягом року правопорушення повториться, водія можуть позбавити права керування на термін від 3 до 6 місяців.

Які існують види тонування для авто

Дзеркальне тонування. Ці плівки не пропускають сонячне проміння всередину салону, створюючи сліпучий відблиск ззовні. Як ми вже зазначили, вони заборонені в Україні через загрозу аварійних ситуацій на дорозі. Атермальні плівки. Вони мають спеціальне напилення, яке відбиває інфрачервоні промені і не дає салону перегріватися. При цьому світлопропускання залишається в нормі. Плівки "хамелеон". Їхня особливість — здатність змінювати колір залежно від кута падіння сонячних променів. В темряві вони стають прозорими, а на денному світлі затінюють автомобіль. Тонувальні плівки кольорові. Дають змогу надати автомобілю індивідуальності шляхом вибору відтінку — від легкого напилювання до яскравих кольорів. Існують також затемнювальні плівки, які повністю позбавляють оглядовість салону ззовні. Їх часто використовують на автомобілях спецслужб. Захисні або армовані плівки мають міцну конструкцію і застосовуються для запобігання пошкодженням скла при зіткненнях чи стрілянині.

Раніше "Телеграф" писав, що використовували водії в СРСР замість тонування скла в авто. В хід ішли підручні засоби.