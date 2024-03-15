Стало відомо, скільки людей насправді бояться безпілотних авто: цифра вас здивує

Сьогодні у світі є безпілотні таксі та автобуси, проте багато людей все одно бояться їх

Здавалось би, ера надсучасних технологій, зокрема, літаючих автомобілів чи з повним автопілотом, не за горами. Проте насправді більшість людей побоюються цих дивних технологій.

Це підтверджується результатами дослідження ААА (Американської асоціації автомобілістів). Згідно з даними, 66% людей бояться автономних транспортних засобів, пише Motor1.

Результати дослідження

Цікаво, що страх автомобілістів нещодавно зріс, адже ще у 2022 році цього боялось лише 55% людей. У 2023 році 68% людей заявили, що бояться повністю автономних ТЗ, а у 2024-му — 66%.

Повністю довіряють автономним ТЗ лише 9% людей, а невпевненими в них себе вважають 25%. Покупцям більше до вподоби екстрене чи автоматичне гальмування, підтримка смуги руху, адаптивний круїз-контроль та інші безпекові функції.

Крім того, дослідження показує, що водії не надто довіряють сучасним засобам допомоги під час руху, вказуючи, що автоматичні гальмівні системи не завжди надійні. І в цьому є частка правди, адже лише один із 40 тестових засобів успішно уникнув аварії.

Попри усі застереження, розробка повністю безпілотних авто все ще триває. Щоправда, General Motors Cruise зіштовхнувся з серйозними труднощами, пов’язаними з безпекою. Тому активно працює над технологіями автономних авто лише Waymo від Google. Однак до повного впровадження автономних ТЗ ще далеко.

Раніше "Телеграф" писав, що вчені створили бездротову зарядку, яка дозволяє підживити електрокар всього за 20 хвилин. Вони змогли досягти найвищої щільності потужності для бездротового зарядного пристрою для автомобілів класу SUV.