Когда не стоит покупать подержанное авто: названы 3 главных признака

Существуют определенные признаки плохого подержанного авто

Покупка подержанного автомобиля – это всегда риск. Даже если кажется, что нашли идеальный вариант, существуют определенные красные флажки, которые должны насторожить.

Рассмотрим три основных признака, указывающих на то, что от такой покупки лучше воздержаться. Если вы увидели хоть одну из них, следует насторожиться и еще раз все проверить. По всей вероятности, такая покупка не будет выгодной.

Признаки, указывающие на то, что авто покупать не стоит

Во-первых, остерегайтесь авто, которое продает перекупщик. Эти люди профессионально занимаются перепродажей машин, поэтому их цель получить максимальную прибыль. Они могут скрывать истинное состояние транспортного средства, лишь бы совершить выгодное соглашение. Зато, покупая у частного лица, у вас есть больше шансов узнать правдивую историю авто.

Следующий момент – большой пробег. Конечно, все зависит от возраста машины и ее технического состояния. Однако чем больше цифра на счетчике, тем выше вероятность, что в скором времени понадобится серьезный и дорогостоящий ремонт. Избегайте автомобилей с пробегом более 200 тысяч километров, если не уверены в безупречном обслуживании и сверхнадежном двигателе.

Третьей приметой является наличие излишних опций. Казалось бы, отлично, ведь можно получить роскошную комплектацию по доступной цене. На самом же деле многочисленные гаджеты становятся дополнительной нагрузкой на бюджет в будущем. Рано или поздно они начнут выходить из строя, а ремонт обойдется недешево. Лучше сосредоточиться на базовой комплектации, которая удовлетворит основные потребности.

Итак, прежде чем отдать деньги за подержанное авто, учтите все "за" и "против". Более скромный, но более аккуратный вариант окажется более мудрой инвестицией, чем премиальная машина с подводными камнями.

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