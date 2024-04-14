Авто, які не варто купувати у 2024 році: автоблогер назвав 7 популярних в Україні моделей

Ці авто пройшли випробування часом і екстремально великими пробігами.

Автоблогер Юра Горячий розповів, які моделі, популярні в Україні, не варто купувати у 2024 році. Причини можуть бути різні — від втрати актуальності і до неліквідності.

У переліку автора 7 моделей. Відповідне відео він опублікував на своєму каналі у Youtube.

Які авто не варто купувати у 2024 році

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander першого покоління — перше авто, яке Юрій Горячий не радить купувати. Це авто надійне та зарекомендувало себе на ринку якнайкраще. Просто станом на зараз авто першого покоління у хорошому стані залишилось дуже мало. Проблема у кузові, який гниє.

Mercedes-benz 211

Це авто дуже популярне і надійне, зроблене якісно і має дуже ресурсний двигун. Але у 2024 році цю модель знайти з оригінальним пробігом хоча б в районі 300 тисяч км — дуже важко. Трапляються екземпляри зі 170 тисяч пробігу, і з салоном в хорошому стані, але у 90% випадках він скручений.

BMW E39

Попри їхню легендарність, авто цієї моделі є уже далеко не свіжими, їм уже понад 20 років. Як правило на них їздять агресивно, дрифтують. А техніка, як відомо, не вічна.

Volvo XC90 першого покоління

Ці машини надійні і ресурсні, можуть служити вірою і правдою десятки років. Але зазвичай на ринку ці авто мають пробіги понад 300 тисяч, з пошарпаними салонами і підгнившим кузовом. А за живу, збережену машину, потрібно віддати понад 10 тисяч доларів.

Toyota Avensis T25

Це одна з найвитриваліших моделей Toyota у світі. Проте саме через їхню витривалість знайти цю машину в хорошому стані дуже важко. А ще — їх часто продають після користування в таксі. Зрозуміло, що купувати після такої експлуатації цю модель не варто.

А4 в кузові B6

Коли ці машини тільки вийшли, вони були надійними, ресурсними і дуже якісними. Але років 5-10 потому їх почали сприймати як щось середнє між німецькою технологічністю і старою надійністю. Зазвичай дизельні машини мають космічні пробіги. А ще — їх практично не буває на ринку в рідній фарбі.

Нові китайські електромобілі

Річ у тім, що про нові китайські автомобілі наразі в Україні мало що відомо. Насправді ми не знаємо, як у них буде реагувати батарея на нашу українську зиму, як почуватиме себе кузов авто. А ще проблеми можуть виникнути з пошуком та доставкою запчастин на ці машини.

Як писав "Телеграф" раніше, в Україні продають тюнінгований "Запорожець". Його ціна — 30 тисяч доларів.