Майже вдвічі дешевше, ніж в Україні: блогер показав огляд авторинку в Німеччині (відео)

У Німеччині зараз можна знайти транспортний засіб на будь-який смак та бюджет, причому найчастіше йдеться про автомобілі іменитих європейських брендів

У той час як купити хороше авто в Україні практично нереально вже навіть за 8 тис. доларів, у Німеччині можна придбати машини різних марок і моделей за хибними цінами. На місцевих авторинках з’являється все більше відмінних пропозицій продажу автомобілів у хорошому технічному стані за невеликі гроші.

Автоблогер показав відео з одного із майданчиків німецького авторинку. Подібні моделі на українських сайтах коштують вже значно дорожче.

Citroen Picasso

Почнемо з Citroen Picasso 2010 випуску з двигуном 1.6 на 120 кінських сил і пробігом 132 000 км. Ціна становить 3900 євро. Автомобіль оснащений тканинним салоном, механічною коробкою передач та комплектом коліс на сталевих дисках. Гума потребує заміни.

Skoda Octavia Combi

Наступна модель — Skoda Octavia Combi з легкосплавними дисками та літньою гумою. Випущена у липні 2007 року, пробіг 255 000 км. Під капотом 1.9-літровий дизельний двигун. Ціна — 2950 євро. Салон тканинний, механічна коробка передач, роздільний клімат-контроль, підігрів сидінь та пластиковий мультируль. Стан салону непоганий, є комплект коліс.

Renault Scenic

Renault Scenic 2011 з двигуном 1.4 на 131 кінську силу пропонується за 3300 євро. Бензиновий мотор, комбінований салон зі шкіри та тканини, механічна коробка передач, роздільний клімат-контроль, навігація, шкіряний мультируль та задні датчики паркування. Бампер вимагає фарбування, але салон у хорошому стані.

Citroen C3

Компактний Citroen C3 2018 року з бензиновим двигуном 1.2 (82 к.с.) та пробігом 141 000 км. Ціна становить 9900 євро. Автомобіль обладнаний системою стеження за смугою руху, тканинним салоном, механічною коробкою передач, кондиціонером, пластиковим мультикермом та задніми парктроніками. У комплекті йде літня гума. Салон в ідеальному стані.

Audi A3

Представницький седан Audi A3 2014 з дизельним 2.0 (150 к.с.) мотором пропонується за 8999 євро. Пробіг — 204 000 км. Автомобіль радує безключовим доступом, хром-пакетом, комбінованим салоном зі шкіри та тканини, 6-ступінчастою механікою, навігацією, шкіряним мультикермом та задніми парктроніками. Стан добрий.

Інші цікаві моделі

На майданчику також представлені Skoda Yeti 2009 року з дизельним двигуном 2.0 (110 к.с.) за 5999 євро, Volkswagen Touran 2006 року з дизелем 1.9 (105 к.с.) за 2900 євро, Fiat Tipo 2020 року з бензиновим мотором 1.4 (95 к.с.) за 9990 євро та багато інших автомобілів різних марок та років випуску.

Раніше "Телеграф" писав про авто, які іржавіють швидше за інших. До списку потрапили улюблені моделі багатьох водіїв.