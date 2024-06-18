Volvo знімає з виробництва популярну в Україні модель: на що її замінять

Це авто завоювало популярність в українських водіїв

Volvo Cars оголосила про завершення випуску седана S60 наприкінці 2024 року. Компанія вирішила зосередитися на розробці та виробництві своєї абсолютно нової моделі.

Це повністю електричний позашляховик EX90. Відповідне оголошення компанія зробила для видання Motor1.

Кінець епохи S60

Представник Volvo підтвердив автомобільному виданню, що шведський автовиробник припинить збирання седана S60 на своєму заводі в Ріджвіллі, штат Південна Кароліна. Це рішення стосуватиметься ринку США та деяких інших країн.

Volvo S60 є однією з найпопулярніших моделей бренду в Україні. Припинення її виробництва стане черговим кроком автовиробника на шляху до повної електрифікації лінійки. Адже головним пріоритетом для Volvo на найближчі роки стане розширення модельного ряду електромобілів.

Першою ластівкою в цьому напрямку має стати електричний позашляховик EX90. Це буде перший в історії Volvo трирядний електромобіль, оснащений потужним акумулятором ємністю 111 кВт*год. Завдяки йому новинка зможе розвивати потужність до 496 к.с. та пропонуватиме запас ходу близько 480 км за циклом EPA.

Старт продажу Volvo EX90 запланований на найближчі місяці. Вартість базової версії в США становитиме 77 990 доларів. Цей електричний позашляховик стане першим представником майбутньої електричної лінійки Volvo.

До слова, автомобілі Volvo відомі своєю міцністю та надійністю. Через беззаперечну якість ціни на внутрішньому ринку на це авто кусаються.

Раніше "Телеграф" писав, що у квітні Volvo продала рекордну кількість електрокарів. Продаж збільшився на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 65 838 автомобілів.