Volvo снимает с производства популярную в Украине модель: на что ее заменят

Это авто завоевало популярность у украинских водителей

Volvo Cars объявила о завершении выпуска седана S60 в конце 2024 года. Компания решила сосредоточиться на разработке и производстве своей совершенно новой модели.

Это полностью электрический внедорожник EX90. Соответствующее объявление компания сделала для издания Motor1.

Конец эпохи S60

Представитель Volvo подтвердил автомобильному изданию, что шведский автопроизводитель прекратит сборку седана S60 на своем заводе в Риджвилле, штат Южная Каролина. Это решение будет касаться рынка США и других стран.

Volvo S60 является одной из популярнейших моделей бренда в Украине. Остановка ее производства станет очередным шагом автопроизводителя на пути к полной электрификации линейки. А ведь главным приоритетом для Volvo на ближайшие годы станет расширение модельного ряда электромобилей.

Первой ласточкой в этом направлении должен стать электрический внедорожник EX90. Это будет первый в истории Volvo трехрядный электромобиль, оснащенный мощным аккумулятором емкостью 111 кВт*ч. Благодаря ему новинка сможет развивать мощность до 496 л.с. и будет предлагать запас хода около 480 км по циклу EPA.

Старт продаж Volvo EX90 запланирован на ближайшие месяцы. Стоимость базовой версии в США составит 77990 долларов. Этот электрический внедорожник станет первым представителем будущей электрической линейки Volvo.

К слову, автомобили Volvo известны своей прочностью и надежностью. Из-за несомненного качества цены на внутреннем рынке на это авто кусаются.

Ранее Телеграф писал, что в апреле Volvo продала рекордное количество электрокаров. Продажи увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 65 838 автомобилей.