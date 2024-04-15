Названо найнадійніший двигун Volvo: він встановлюється лише у 2 моделі шведського бренду

Він доступний у декількох конфігураціях потужності

Машини Volvo відомі своєю високою надійністю та безпекою. Ця шведська марка здобула популярність завдяки довговічним конструкціям та високому стандарту виготовлення. Багато моделей Volvo мають здатність працювати без проблем протягом тривалого часу, що робить їх популярними серед тих, хто шукає надійний автомобіль для повсякденного використання.

Крім того, Volvo відома своєю інноваційною безпековою технологією. Серед усіх двигунів марки, яка виробляє агрегати не лише для легкових, вантажних авто, але й для морського транспорту, вирізняється Volvo D3. Ним оснащені лише 2 моделі бренду. Розповідаємо, у чому полягає його надійність.

Volvo D3 є одним із найкращих двигунів: технічні характеристики

Двигун Volvo D3 — це один із найбільш поширених дизельних агрегатів, який використовується в легкових автомобілях компанії Volvo. Volvo D3 — це 2,0-літровий дизельний двигун. Він доступний у декількох конфігураціях потужності, зазвичай в діапазоні від близько 150 до 190 кінських сил (залежно від різних налаштувань та поколінь).

Цей агрегат відомий своєю збалансованою потужністю та ефективністю. Він забезпечує достатній рівень продуктивності для більшості ситуацій зі збереженням економічного споживання палива.

Володіючи передовими технологіями, такими як турбонаддув, вприскування палива високого тиску та системи керування витратою палива, двигун Volvo D3 забезпечує оптимальну продуктивність та низький рівень викидів.

Він встановлюється в моделі, які входять до складу сімейства автомобілів компанії Volvo. Зокрема, у Volvo XC40 та Volvo V40. Цей двигун надає автомобілям достатній рівень потужності для повсякденного використання.

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