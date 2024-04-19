Старий Volvo перетворили на авто для Барбі: машину помітили в Києві (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Оригінальне авто помітили на Дарниці
Як багато цікавих та оригінальних авто можна зустріти на різних вулицях міст та населених пунктів нашої країни! Це і розкішні суперкари, і тюнінговані "Горбаті Запорожці", і багато іншого.
Зокрема, нещодавно в Україні помітили незвичайний Volvo, перефарбований у рожевий колір. Незвичайне авто, як для Барбі, сфотографували у Києві, на Дарниці. Відповідне відео шириться місцевими телеграм-каналами.
Згідно з базою номерів, це Volvo 760 1985 року випуску. Попри свій пристойний вік, авто має чудовий вигляд — ні натяку на іржу, він блискучий. Привертають увагу також оригінальні диски і шторки на задньому та боковому склі.
Volvo 760 1985 року випуску: технічні характеристики авто
У Volvo 760 1985 року встановлений 2.4-літровий L6 SOHC 12-клапанний дизельний двигун. Цей двигун спроєктований для того, щоб забезпечити оптимальну комбінацію потужності та ефективності.
Щодо потужності, цей автомобіль має 112 кінських сил. Volvo 760 1985 року мав просторий салон з п'ятьма сидячими місцями. Авто виготовлене у Швеції, у місті Гетеборг.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві помітили легендарний "Горбатий Запорожець". Його відреставрували та тюнінгували.