Понад 2 мільйони гривень штрафів лише в одній області за тиждень: Укртрансбезпека посилила контроль на дорогах

Лише за тиждень рейдів водіїв оштрафували на захмарну суму

Укртрансбезпека продовжує невпинну боротьбу за безпеку на автошляхах Буковини. Посилені заходи контролю на дорогах Чернівецької області мають на меті забезпечити дотримання встановлених норм і правил перевезень пасажирів та вантажів. Адже від цього безпосередньо залежить збереження дорожньої інфраструктури та безпека всіх учасників дорожнього руху.

Протягом першого тижня безкомпромісних рейдів інспектори Укртрансбезпеки виявили численні випадки недотримання правил перевезень. Зокрема, зафіксовано перевезення без належних документів, недотримання режиму праці та відпочинку водіями, а також експлуатацію транспортних засобів з перевищенням дозволених габаритно-вагових параметрів.

Масштабні правопорушення

За тиждень складено 776 протоколів про адміністративні правопорушення, зокрема:

411 протоколів — щодо пасажирських перевезень,

365 протоколів — стосовно вантажних перевезень.

Чотири вантажівки з ознаками перевантаження були супроводжені до пунктів габаритно-вагового контролю для встановлення фактичних параметрів. Три транспортні засоби були заблоковані через відмову усунути порушення або проїхати до відповідних пунктів. Згідно з постановою Кабміну від 19.05.2023 № 513, Укртрансбезпека має право супроводжувати вантажівки з ймовірним перевантаженням до 50 км та блокувати їх рух у разі відмови виправити ситуацію.

Значні штрафні санкції

Загальна сума штрафів, накладених за виявлені порушення, сягнула 2 557 650 гривень. Укртрансбезпека наполегливо закликає перевізників неухильно дотримуватися законодавства та сумлінно провадити господарську діяльність. Це дозволить зберегти автошляхи, уникнути непередбачених витрат та зберегти належну ділову репутацію.

Раніше "Телеграф" писав, що перевізника на Прикарпатті оштрафували на 68 тис. грн. На жаль, такий випадок не поодинокий.