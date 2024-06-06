BMW планує випустити потужний електричний універсал M3, але від моделей з ДВС відмовлятися не буде

BMW планує випустити повністю електричний високопродуктивний універсал M3

Баварський автогігант BMW планує розширити лінійку високопродуктивних електромобілів M і повністю випустити електричну версію "зарядженого" універсала M3. Новинка стане електричною версією культового спортивного універсала BMW M3 Touring. При цьому вона не буде гібридом, а отримає повністю електричну силову установку розроблену фахівцями підрозділу BMW M GmbH. Раніше Kia проапгрейдила свій перший акумуляторний кросовер, щоб він залишався конкурентоспроможним у більш складному сегменті.

Згідно з інформацією Motor1, новинка буде побудована на базі електричного седана i5, який має дебютувати у 2024 році. Новий "гарячий" універсал отримає фірмову трансмісію M xDrive з двома електромоторами — по одному на кожній осі.

Сумарна віддача силової установки складе близько 735 л. та 1000 Нм крутного моменту. Це дозволить електричному M3 Touring розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за 3 секунди, що зробить його одним із найшвидших універсалів. Запас ходу на одному заряді акумулятора поки не розголошується, але очікується, що він перевищить 500 км за циклом EPA. Також в арсеналі новинки буде система швидкого заряджання потужністю до 350 кВт.

Крім видатної динаміки, електричний аналог BMW M3 Touring отримає спортивну підвіску, потужні гальма та агресивний аеродинамічний обвіс у фірмовому стилі M. У салоні будуть встановлені ковшеподібні сидіння та цифрова панель приладів. Він стане одним із перших серійних електромобілів BMW M і складе конкуренцію таким моделям, як Porsche Taycan Sport Turismo та майбутній Audi RS6 e-tron. Таким чином, BMW продовжує електрифікацію своєї високопродуктивної лінійки, пропонуючи клієнтам екологічні, але при цьому неймовірно потужні та динамічні автомобілі.

Однак це станеться не найближчим часом. BMW оголосила, що випустить 3-ю серію на базі Neue Klasse у 2026 році, а електричний M3 очікується у 2027 році. Логіка підказує, що універсал з’явиться після седана, тому навряд чи він надійде у продаж раніше 2028 року.

Раніше "Телеграф" писав, що BMW почав знижувати ціни на свої "електрички". Виною всьому – велика конкуренція.